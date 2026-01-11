ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高雄港郵輪旅客創新高　母港效益外溢3字頭景觀宅秒殺

記者張雅雲／高雄報導

高雄港旅運中心2023年3月開始營運，做為郵輪「母港」搭郵輪從高雄港出國愈來愈方便。根據最新統計，高雄港去年國際郵輪達95艘次、約14.08萬進出港旅客人次，雙雙回到疫情前水準，較2014年高峰成長5%，創歷史新高。信義房屋專家表示，景觀宅去化速度快。

▲▼ 旅運中心,麗星 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄港旅運中心2023年3月開始營運，做為郵輪「母港」搭郵輪從高雄港出國愈來愈方便。（圖／記者張雅雲攝）

根據港務公司最新統計，2025年截至12月22日，高雄港國際郵輪達95艘次、約14.08萬進出港旅客人次，其中母港42艘次、旅客7.04萬人次，掛靠港53艘次、旅客7.04萬人次，母港與掛靠旅客幾乎對半。

▲▼ 旅運中心,麗星 。（圖／記者張雅雲攝）

▲港區景觀改善、水岸機能與公共建設到位，母港外溢效應到亞灣周邊具港灣視野的「景觀宅」。（圖／記者張雅雲攝）

對照高雄港疫情前最高的2014年92艘次、13.37萬人次，去年再創歷史新高。港務公司表示，過去高雄多半是郵輪「停一天就走」的掛靠港，如今母港航次佔比拉升到45%，已從停靠點逐步兼具母港功能。

在航線布局上，以高雄為母港的航線，多數郵輪公司均以日本為旅遊核心，麗星郵輪首度把航線延伸至菲律賓、越南等南向目的地，探索星號從高雄出發可到日本、菲律賓，並把高雄的演唱會經濟搬到郵輪上，吸引不少旅客買單，在郵輪聽得如癡如醉。

▲▼ 旅運中心,麗星 。（圖／記者張雅雲攝）

▲麗星郵輪首度把航線延伸至菲律賓、越南等南向目的地，並把高雄的演唱會經濟搬到郵輪，吸引不少旅客買單。（圖／麗星提供）

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，隨港區景觀改善、水岸機能與公共建設到位，母港外溢效應到亞灣周邊具港灣視野的「景觀宅」。

李家妮表示，旅運中心周邊住宅集中於苓安路以北，新建案供給較少，交易主力以屋齡20年以上的中古華廈與公寓為主，成交均價約落在2字頭。受惠亞灣區開發題材發酵，近年中古屋行情也出現補漲行情，有10年內大樓2024年單價站上43.7萬元，創下歷史新高價；而屋齡24年的指標豪宅「百立海洋帝國」，也曾在2023年創下53.6萬元的新高價，推升區段價值與整體價格水位。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高雄港郵輪旅客創新高。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

信義房屋光華一心店專案經理呂碩典分析，「面海景觀宅」釋出量少，只要價格落在行情帶，去化速度堪稱秒殺，屋齡約10年的海景宅單價35~40萬元，條件佳、視野無遮蔽者可到40萬元初頭；若無景觀單價30~35萬元，海景與非海景價差普遍可達2~3成。

購買族群多為資金較充足的置產、換屋客，大坪數海景宅總價有機會突破4000萬元、甚至上看5、6千萬元，對限貸影響較無感，甚至可用現金購屋，購買關鍵在稀有性與地段、產品品質能否支撐社區價值。

