橋頭大地主再出手　13億吃高科實中旁2480坪地

▲鼎宇建設陸續布局新市鎮，堪稱當地大地主，近期傳出再度入手高科實中附近2480坪土地。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

橋頭的高雄新市鎮近年受惠橋科、台積電議題，房地價雙雙大幅飆漲。鼎宇建設陸續布局新市鎮，堪稱當地大地主，近期傳出再度入手高科實中附近2480坪土地，與自家高科實中首排5900坪基地相鄰，據了解，成交價約13.6億元，實登尚未公布，鼎宇證實已入手。

科學園區效應愈來愈明顯，建商也更願意砸重金卡位園區周邊土地，高雄新市鎮鄰近台積電與橋頭科學園區，除最大地主台糖外，鼎宇建設堪稱該區最大私人地主。

▲鼎宇建設正對高科實中的「森花園」即將公開，旁邊另有2塊高科實首排面積3192坪、2773坪土地待開發。（圖／記者張雅雲攝）

鼎宇在當地已推出建案「森之丘」、「森風景」、「森林之星」，即將公開的新案則是正對高科實中的「森花園」。該案位於經武路，旁邊另有2塊高科實首排面積3192坪、2773坪土地仍待開發，後續動向備受關注。

近期市場傳出緊鄰未開發基地的後壁田段352-1、351地號，合計2480.27坪的住6用地，建蔽率40%、容積率320%，也由鼎宇建設整合入手，單價約55萬元，合計總價約13億6414萬元，鼎宇建設證實已入手該地，並透露目前還沒有開發計劃，設計尚在規劃中。據查，2塊地賣家都是同樣5位自然人。

▲橋頭目前最高單價為京成建設2024年5月、第七波信用管制前，以13億8213.7萬元入手的1626坪土地。（圖／記者張雅雲攝）

永慶不動產新堀江鴻麗加盟店東卓全標表示，橋科新市鎮的生活機能與產業陸續進駐，目前最高土地成交單價為京成建設2024年5月、第七波信用管制前，以13億8213.7萬元入手1626坪土地，該地位於成功南路與橋新一路口，土地使用分區為住5，換算單價85萬元，創在地新高地價。

而2021年達麗、郡都分別以單價約52萬元、57萬元取得新市鎮土地，後續推出預售案「達麗世界學」、「郡都大極」，顯示近期土地成交價已回到4年前水準。

卓全標分析：「新市鎮預售案均價從2023年每坪32.3萬元，上漲至2025年每坪40.8萬元，3年漲幅達26.3%。目前區域房價天花板則由『達麗世界學』，創下單價49.05萬元新高紀錄。」

▲鼎宇購地小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）