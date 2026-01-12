ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

資產避風港　泰國曼谷房市躍昇海外資產配置熱點

▲▼泰國,曼谷,房市,上禾國際地產公司。（圖／上禾國際地產公司提供）

▲上禾國際地產公司深耕泰國地產市場已逾十年。（圖／上禾國際地產公司提供）

地產中心／綜合報導

在全球面臨高通膨、地緣政治風險升溫與主要央行貨幣政策震盪之際，投資人愈發尋求能穩定抗通膨、具租金回報與長期增值潛力的資產。2025年以來，泰國曼谷房地產市場因具「實體資產、外資開放、租金強勁」等特性，逐步成為亞洲新興市場中的資金避險新寵。

根據國際機構數據，2025年外資在曼谷住宅市場的交易佔比較疫情前回升逾20%，特別來自中國、香港、新加坡與台灣的中高淨值族群偏好市中心高端物 件與地鐵沿線長期出租型產品。此外，曼谷具土地供給受限、人口結構穩定與政府推動智慧城市建設等長期利多，支持資產保值與租金收入成長潛力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在避險需求驅動下，如何挑選具抗震性與增值潛力的標的是關鍵。上禾國際地產公司指出，相較於波動性高的金融市場與法規限制重的部分國家，泰國政策穩定、交易制度透明，為中長期資產配置提供有利條件。該公司結合在地團隊、專業數據與法律支援，協助投資人掌握物件真實價值，避開開發風險與價格陷阱。上禾國際強調，不同於短期炒作市場，曼谷房地產正處於「收益＋保值」型格局，適合追求穩定資產佈局者進場。其顧問團隊提供租金報酬率分析、稅務規劃與資金進出策略，助力投資者在波動環境中建立具抗壓性的海外資產池。

在國際資金尋求穩定避險之際，選擇一間值得信賴、具備在地經驗與良好口碑的地產公司顯得格外關鍵。上禾國際地產公司深耕泰國地產市場已逾十年，累積豐富操作實績與客戶信任，專注於為海外買家提供「買屋、賣屋、包租、代管」….等專業服務。從選址評估、法規諮詢、過戶流程，到後續出租管理與資產維護，皆由專業團隊親自協助，解決語言、法令與實務操作的各種障礙，讓海外置產真正達到「買得安心、放得放心、收得穩定」。

面對快速變動的全球市場與資訊繁雜的投資環境，擁有專業支援與可信賴的在地夥伴，是掌握資產避險與長期報酬的核心關鍵。上禾國際地產正是眾多海外買家在泰國不動產市場的首選依靠。

關鍵字：泰國曼谷房市上禾國際地產公司

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/7712

泰國政府刺激房市　研擬放寬對外國人限制

為刺激泰國房市交易，泰國政府研擬延長外國人租賃土地年限及放寬外國人購買公寓大廈的比例。總理賽塔強調，這是為了刺激泰國經濟，而不是要圖利外國人。

6/25 15:55

開不開工都是死！陳志聲揭土方危機才開始：房市1年半內不會見底

內政部國土管理署自今年（2026）元旦正式實施「營建剩餘土石方全流向管制」制度，卻因缺乏完善配套與足夠棄土場，全台建築工地在開工與停工之間進退兩難，台中精湛建設董事長陳志聲直言，目前業界已陷入「開工、不開工都是死」的困境。他同時也預期，「房市1年半內不會見底！」

1小時前

「土方之亂」引爆全台大停工　網友質疑：以前都亂倒？

近日營建剩餘土石方去化問題浮上檯面，隨著政府強化清運與申報制度，結果造成全台大停工，各地陸續出現「土方無處可倒」的困境，也讓沉痾已久的「土方之亂」再度成為焦點。

1小時前

新光三越原址再進化　新潤安曼莊園打造桃園複合宜居超級街區

位於桃園精華地段、前新光三越大有店原址，全新指標建案「新潤安曼莊園」正式亮相。新潤建設借鏡安縵飯店的設計美學，導入住宅、商業、休閒與教育等 Mixed Use 複合宜居概念，主打完整生活機能與相對輕負擔的購屋條件，再加上雙明星學區加持，被視為今年桃園最具討論度的代表性建案。

2小時前

10天完銷「傳奇預售案」轉手　屋主大賺3千萬退場

南港指標豪宅「華固天匯」15年前推出預售，締造出10天完銷佳績，成為焦點。而該社區成屋後轉手交易，許多屋主都獲利滿滿，最新7樓戶以8894萬元轉手，大賺3033萬元、漲幅51.7%，也是該豪宅獲利最多的一戶。

2小時前

資產避風港　泰國曼谷房市躍昇海外資產配置熱點

在全球面臨高通膨、地緣政治風險升溫與主要央行貨幣政策震盪之際，投資人愈發尋求能穩定抗通膨、具租金回報與長期增值潛力的資產。2025年以來，泰國曼谷房地產市場因具「實體資產、外資開放、租金強勁」等特性，逐步成為亞洲新興市場中的資金避險新寵。

3小時前

搶開2026年第一槍　北屯新案帶裝修「單坪現砍20萬元」

央行信用管制持續發酵，全台房市買氣轉趨保守，建商紛紛調整銷售策略，其中，上市建商富華創新（3056），傳出台中北屯新案「澐光」上週調整預售單價，祭出超級讓利價3字頭，相較去年區域最高行情「單坪現砍20萬元」，洗版中部房產圈。

4小時前

AI升級撼動太平房市　東森房屋立功加盟店以AI打造顧問式房仲新體驗

看準台中市太平區近年居住與房市需求持續升溫，東森房屋立功加盟店於115年1月10日上午舉行開幕典禮，現場邀請多位在地貴賓、業界夥伴到場共襄盛舉，透過剪綵與開幕儀式，宣告團隊深耕在地、服務再升級的全新里程碑。

4小時前

1年淨增加超過7000人　淡水1誘因登北台灣「人口收割區」

觀察北北基桃人口淨成長前10名行政區，大多房價都在2、3字頭，最貴的區域每坪也僅43萬元，相當親民。人口成長前3名分別為新北淡水區、桃園龜山區、桃園觀音區，年成長皆逾2%以上。

4小時前

地主不留！　開價1.6億賣「溫體牛宵夜名店」店面

2014年開幕的「牛大哥涮牛肉」，堅持採用當日溫體牛肉，開到凌晨12點，是高雄知名的宵夜餐廳，地主近期開出1.6億元出售，該店地坪81.68 坪，換算地價195.8萬元，該店目前正常營業中。

6小時前

【你看不到我】代步車改得像汽車...警面前公然違規

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

房子掛賣1年「現況超慘」　他收..

「土方之亂」引爆全台大停工　網..

房屋1個月就成交「買家竟是臨演..

付過頭期款！老公堅持「不付房貸..

搶開2026年第一槍　北屯新案..

10天完銷「傳奇預售案」轉手　..

研究：空污恐導致失智

想賣民生社區40年老屋「買50..

土方之亂苦等配套　土資場「暫停..

漫天開價致禍？　土方業者喊冤：..

ETtoday房產雲

最新新聞more

建商開不開工都是死！陳志聲：房..

「土方之亂」引爆全台大停工　網..

新光三越原址進化　打造複合宜居..

10天完銷「傳奇預售案」轉手　..

泰國曼谷房市躍昇海外資產配置

搶開2026年第一槍　北屯新案..

東森房屋立功加盟店以AI打造顧..

1年淨增加超過7000人　淡水..

地主不留！　開價1.6億賣「溫..

2招快速止血！　李同榮祭「土方..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366