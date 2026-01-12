「土方之亂」引爆全台大停工　網友質疑：以前都亂倒？

▲土方之亂引爆網友憤怒，紛紛表示「以前都是違反亂倒，然後全民買單處理解決？」、「好笑了，以前都丟哪？」（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近日營建剩餘土石方去化問題浮上檯面，隨著政府強化清運與申報制度，結果造成全台大停工，各地陸續出現「土方無處可倒」的困境，也讓沉痾已久的「土方之亂」再度成為焦點。

土方之亂也引爆網友憤怒，紛紛表示「以前都是違反亂倒，然後全民買單處理解決？」、「好笑了，以前都丟哪？」「都埋在新竹棒球場底下了嗎？」、「所以違法多久了？」

目前對於營建業的土方去化新制，為工地開挖交給土方業者A，將土石載至土石方資源處理場B，最終需要載至最終處理廠C，土資廠業者說：「過去的則是 工地開挖交給土方業者A，將土石載至土石方資源處理場B，再交由一群『土尾』去化。」

所謂的「C區」即為回填使用地，但實務上回填申請流程繁瑣，案件常遭延宕或不予覈準。事實上，磚瓦、土石與水泥塊多屬可再利用資源，但近年法令修正後一律列為廢棄物，反而引發處理困境。

此外，地方自治制度下，各縣市認定與標準不一，也加劇執行混亂。即便土資場可合法供應土石暫時堆置，仍受限於申請難度高「無Ｃ可去」，業者認為，問題關鍵在於行政效率、標準一致性與責任承擔，若能正視並調整制度設計，亂象其實有機會改善。

土資廠業者指出：「過去在制度相對寬鬆時，北土中送、中土南送已經形成一種慣例，過去也沒有最終處理廠C，土方大部分只要取得地主同意，不論是農地、工業地都會成為合作對象。」

部分地區對於「農地改良」、「回填整地」，經農業主管機關核發堆置或填土許可後，也會運往地勢較低窪的區域，包含彰化、雲林等地層下陷或易積水地區，成為常見去處。

但這樣合法嗎？土資廠業者說：「這就牽扯到過去完全沒有法源規範。」

上述這些都是明面上的，部分土方業者與第三方運輸業者，會私下媒合地主，將農地或偏僻土地作為傾倒地點，有些案件遭檢舉後，運輸業者與地主雙雙吃上官司，更多的是被判刑的案例。而業者也坦言，合法與非法摻半進行，長期形成環境隱患，會成為歷史共業。

目前新制上路，引爆土方之亂，衝擊的營建業者紛紛跳腳的原因，過去即便合法管道貴，但至少可以去化，但現在即便10倍價，也無人收土，不僅造成工安，利息成本，營建成本，銀行開工期限等，一筆筆都迫在眉睫。

台中市建築品管協會理事長許宏丞強調：「土石方之亂對於營建業造成非常大的衝擊，不管是透天或大樓都逃避不了這波停工，地方政府消極的介入無法解決根本問題，建築業傳統高耗能、高污染工法必須結束。」

許宏丞說：「營建業應該也開始要工法減法，包含倡導鋁模、系統模工法取代傳統木模、採用UB整體衛浴系統預組工法、乾式降噪磁磚工法等新技術，這些工法可以減少至少50~70％的在建廢棄物。」

