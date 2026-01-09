等不到交屋！台中預售屋主遇裁員　含淚賠200萬求脫手

記者陳筱惠／台中報導

北屯區向來是房市戰區，近日卻傳出令人鼻酸的待售案例，在台股衝上3萬點的同時，有重劃區屋主因面臨裁員、收入中斷，加上家中長輩生病急需醫藥費，在多重經濟重擔下，不得不將剛入手1.5年的預售屋，以低於購入價200萬元的「流血開價」尋求脫手，引發市場關注。

▲在台股衝上3萬點的同時，有重劃區預售屋屋主因面臨裁員，以低於購入價200萬元的「流血開價」尋求脫手（圖／記者陳筱惠攝）

根據實登顯示，該物件屋主於2024年7月以總價2377萬元成交，當時單價每坪57.87萬元。然而，尚未等到交屋，屋主因面臨裁員、收入中斷，加上家中長輩生病急需醫藥費，面臨經濟轉折。

該物件從平轉、一路砍價百萬元，開價2277萬元到現在，再砍100萬元，以2177萬元掛牌求售，單價驟降至約45.18萬元，與當初購入價格相比，每坪單價至少砍5萬元。

在面對信貸管制與景氣波動時，顯示不少屋主正面臨嚴峻的資金考驗，而同樣的情況在北屯區14期、11期重劃區，西屯區水湳經貿園區、清水梧棲甫交屋落成社區，都有類似屋主自砍價格求售的案例，這也顯示過去2~3年預售屋面臨大量交屋潮來襲，市場已經在醞釀多殺多的削價行為。





▲不少重劃區屋主面臨此次房市景氣轉冷，自砍價格求售。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

不過，據瞭解，這筆賠售交易背後也隱藏著屋主辛酸的處境，屋主原先看好14期發展前景，加上區段條件都符合期待與標準，一路向建商繳納約300萬元的價金。

知情人士透露，屋主購入時預售屋已不能換約，但因非自願因素，經主管機關核准可以換約，只是受限於目前房市氛圍轉趨謹慎，始終無人埋單。

為避免最終因無力負擔後續款項，導致已繳納的300萬元價金被建商依約沒收，屋主決定再退一步，忍痛賠售200萬元，希望能保回剩餘的100萬元現金作為救命錢。

遠見房屋謝濱展分析指出：「該物件單價在目前的14期重劃區極具競爭力，甚至低於許多預售案的成本價格。不過，這樁案例也為市場敲響警鐘，在房市景氣翻轉之際，若遇上屋主個人財務危機，往往成為首波『停損』的焦點。」

對於潛在買家而言，此類物件雖具備價格優勢，但仍需考量自身貸款能力，謝濱展說：「對這位屋主來說，這場流血大放送無非是在生存危機下，最無奈的止損選擇。」

▲同樣的情況在北屯區14期、11期重劃區，西屯區水湳經貿園區、清水梧棲甫交屋落成社區，都有類似屋主自砍價格求售的案例。（圖／記者陳筱惠攝）

