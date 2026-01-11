3D列印房會改寫房市？網曝3關鍵潑冷水：技術扛不住

▲3D列印房近年在歐美市場出現實際案例，但多以低樓層建築為主。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

3D列印技術問世至今已有幾十年，技術已經發展到能夠列印房子了，不但施工快、成本低，在YouTube上常被形容成「解決居住問題的新解方」，美國德州更出現第一個由3D列印建造的住宅社區，總共有100棟房，號稱全球最大。就有網友好奇，若未來引進台灣，是否能讓人人有房住，甚至改變房市結構。貼文引發熱議，不少人點出現實的情況。

該名網友在PTThome-sale板以「3D列印房對未來影響」為題發文，表示看YT發現，目前歐美3D列印房已經進入市場，在銷售速度很快，但缺點就是，多半只能蓋低矮建築。他推測，未來若引進到台灣，鄉下老舊房子可能會因拆除與清運成本過高而進一步貶值，反而新型3D列印住宅更有吸引力；城市房價可能影響有限，甚至建議社宅可優先採用這類工法，讓人人有房住。

貼文一出引發熱議，部分網友認為，「透天倒有機會用3D列印，預留鋼筋與管線的空間應該是可行」、「鋼筋做骨架，內部用3D印啊 省工錢」；不過也有人直言，3D列印在技術上仍有發展空間，理論上可結合鋼筋、預鑄或模組化工法，降低人力成本，未來若能把透天或低樓層建築成本壓低兩到三成，在地價便宜、用地寬鬆的區域仍有實驗價值。

不過，更多人點出關鍵限制，包括台灣位處地震帶、颱風頻繁，現行3D列印房多半僅適合一層或低樓建築，「台灣有颱風...」、「台灣房子的鋼筋是拿來抵抗地震力的，不是生活荷重」、「台灣有地震跟颱風，現在技術應該扛不住規格」；再加上建築法規、建照與使照門檻，「台灣連貨櫃屋都很難建照了 何況3d」。