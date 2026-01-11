新竹市區太貴　竹科人買房「寶山or芎林？」專家曝1關鍵：選前者

▲竹科通勤族買不起新竹關埔與六家的房子。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

近年新竹房價飆漲，甚至被稱為「瘋城」，蛋白區房價也水漲船高，一名在竹科上班的網友指出，在買不起新竹關埔與六家的情況下，開始思考是否改往周邊區域購屋，猶豫該買在寶山還是芎林。對此，信義房屋專家表示，首選一定是離竹科近的，雖然機能沒有很好，但之後要賣的話也會好賣。

竹科通勤族買房「寶山or芎林」 專家建議：選離公司近



[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友近日在Threads發文，目前關埔與六家房價偏高，對不少在竹科工作的族群來說已難以負擔，因此開始考慮距離稍遠、但仍能通勤的地區。他好奇，在預算有限的情況下，會選擇在寶山還是芎林購屋？他分析兩地的優缺點，寶山離竹科比較近，但是沒有生活機能，芎林則是生活機能好一點。

貼文曝光，網友有不同的想法，「願意通勤可以去頭份竹南，既然你選項都有寶山了，那… 二重埔也可以考慮，芎林優點還有一個，算是離高鐵近，假日好逃離」、「肯定買芎林，有生活機能，而且離高鐵近，寶山就真的完全沒東西」、「我同事說他選芎林，但他6點就下班，才能享受到生活機能」、「芎林吧，寶山沒什麼發展性」。

但也有人認為，新竹不適合居住，「都不要，等賺夠錢，就離開新竹吧，這裡適合賺錢，不適合生活，新竹根本不值這個價格」、「新竹什麼建設都沒有，你為什麼要買新竹，你還不如買桃園高鐵附近，至少還有華泰可以散步，通勤買高鐵月票」。

專家建議選「離公司近」 未來好脫手

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，要選的話一定是選離公司近的，通勤方便比較重要，寶山就是竹科的後山，雖然機能不好，以後要賣房的話也有優勢，「還是會有客群在」。他也笑喊，如果有重要事情需要立刻趕回公司的話，就很方便。