挖越深的建案越危險　建築師示警：「土方之亂」恐爆工安危機

▲土方之亂引發全台建案大停工，營建案發出怒吼 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

土方清運新制1月1日上路，土方之亂爆發，建商公會直言：「只要是開挖中的建案，幾乎全部停工，數量已難以估算。」此外，建商業者坦言，土方之亂讓營建成本大漲外，由於開挖中停工，也存有建案工安隱憂，讓許多業者「晚上都睡不著覺。」

「營建剩餘土石方全流向管理政策」在1月1日上路，全台爆發「土方之亂」，土方價格每立方漲到3000多元，比混凝土還貴，甚至還有許多建商業者哀號：「已不僅是漲價問題，現在根本是想倒，都沒得倒！」

以前土方可以倒在農地等需要回填的地方，但現在要送去土石方資源處理廠、合法最終場，但胃納量明顯不足。台灣省不動產建築開發公會理事長吳國寶表示：「合法收土場域不足，土石業者紛紛拒收，導致營建工程無法推進，全台建案只能停工，大停擺。」

吳國寶直言：「營建剩餘土石方全流向管制立意良善，但實施時程應延後4年，讓配套建置與量能補強，加速盤點並設置足夠容量的土資場、棄土場，且其設置本就需要漫長的時間，還需通過環評等等。」

這波土方之亂引發的停工潮，衍生出許多其他問題。台灣省不動產建築開發公會新北市理事長曹來春表示：「建案停工，建商業者得吸收利息成本，更嚴重的是衝擊安全性。」

曹來春表示：「雙北地區有許多都更案，法定停車位空間大，都是深開挖，若建案挖到到一半就停工，會有安全的隱憂，挖愈深的建案、越危險，這樣的工安問題讓許多建商同業晚上都睡不著。」

新北市建築師公會理事劉獻文說明：「建案在開挖階段時，僅靠連續壁等作為支撐，在開挖完成、結構大底完成之前，確實會因為地下水壓力差等風險，導致工地擋土設施坍塌。」

▲建案在開挖完成、結構大底完成之前，確實會因為地下水壓力差等風險，導致工地擋土設施坍塌。 。（圖／記者陳以昇攝）

另外，土方清運新制也規範清運車輛加裝GPS即時追蹤定位，並改用電子聯單取代紙本，加強土方流向管制。然而桃園、台中兩縣市在新制上路之前，市府就有導入GPS追蹤，但「中央不認」也讓建商公會代表相當不認同。

台灣省不動產建築開發公會台中理事長謝麟兒表示：「台中車輛GPS管控得宜，現在改由中央管理，發生了太多問題。裝置GPS速度明顯跟補上工地的需求量，甚至出現電腦系統大當機，造成市區整堆停在路上，顯示出土方清運新制的配套措施還不健全。」

