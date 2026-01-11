預計2029竣工！　「福清安居」社宅動土



▲「福清安居」動土典禮。（圖／翻攝自國家住都中心）



記者陳香菱／綜合報導

國家住都中心上月26日於高雄市仁武區舉行「福清安居」社宅新建統包工程動土典禮，此案為中央在高雄市動土的第26處社宅，也是仁武區的第2處。工程預計於2029年竣工，總經費約66億600萬元，全額由中央投資興建。

地點便利 生活機能完善



住都中心指出，「福清安居」位於仁武區水管路三段近中正路口，屬「第92期市地重劃區」，周邊生活機能完善，鄰近仁武高中、仁武國小、仁武運動公園及後安壘球場，基地對面即為連鎖超市，距離國道10號仁武交流道僅 600 公尺，交通便利。

▲「福清安居」預計於2029年竣工。（圖／翻攝自國家住都中心）



規劃亮點 綠化空間與無障礙設計



住都中心也提到，建築規模包含5棟地上14層、地下2層的住宅，將提供1,220戶居住單元。全區採通用設計，打造無障礙環境，適合各族群安心居住。基地規劃大面積綠化空間，包括中庭文化展演廣場、南北側藝文廣場及環狀森活散步廊道，並結合沿街店鋪空間，形成新型街區風貌。

產業核心 支撐城市成長



地理位置上，「福清安居」北側串聯楠梓產業園區，包括台積電廠區，東側則銜接仁武產業園區。此區域為南臺灣半導體產業的重要核心，社會住宅的設立將發揮支撐產業及城市成長的關鍵功能。

未來展望 仁武社宅總量達1,560戶



未來完工後，將與鄰近的「仁武安居」合計提供1,560戶社會住宅，為周邊園區就業人口提供高品質且可負擔的租屋選擇，有助於產業留才及地方發展，發揮社會住宅支撐產業與城市成長的重要功能。