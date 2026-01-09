金融界傳奇女將領軍　3.5億掃進大直345坪豪辦

▲大直豪辦「台北時代廣場」2戶以3.5億元交易，單價約121.5萬元，呈現大跳漲。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

大直豪辦「台北時代廣場」2戶以3.5億元交易，單價約121.5萬元，呈現大跳漲。經查買方為盛大資訊，該公司董事長江威娜為金融圈傳奇人物，曾任萬事達卡副總裁暨中國區總經理、永豐銀行總經理，現任王道銀行獨立董事。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

近期實價揭露，「台北時代廣場」睽違1年再現交易，5樓2戶以合計3億68萬元成交，權狀面積345坪，平均單價約121.5萬元，呈現大跳漲行情。攤開實登紀錄，該商辦近年成交單價多在96~100萬元間，等於本次成交行情一口氣跳漲2成。

誰那麼大手筆？經查謄本，本次5樓戶買方為盛大資訊，其為資訊服務公司，在台灣、香港、中國大陸、日本擁有多營業據點。

盛大資訊董事長為江威娜，她是金融圈傳奇人物，早年她還是公務員時，就編寫出台灣第一代的銀行金融卡軟體程式，投入民間金融業產業後，曾任萬事達卡副總裁暨中國區總經理，此外還是永豐銀行首位女總經理，現任王道銀行獨董。

▲「忠泰世界廣場」成交單價落在130~135萬元。（圖／記者項瀚攝）

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「『台北時代廣場』屋齡已達10年，但成交單價可達120萬元以上，確實是相當不錯的價格，觀察大直全新商辦案『忠泰世界廣場』，該案特請國際級大師打造，目前成交單價落在130~135萬元。

黃舒衛分析：「本次『台北時代廣場』能繳出此單價表現，主要原因就是台北市『沒貨』，目前屋齡10年、甚至是說20年內商辦屬於市場真空坪數，市中心指標商辦幾乎是沒貨可買，線上僅一場『國家企業廣場』。」

聚焦大直地區，黃舒衛表示：「目前也僅有『忠泰世界廣場』釋出供給，其他個案像是良茂、虹光都是只租不賣，在供給量相當有限的情況下，也讓區內屋齡10年、品質維持得不錯的商辦提供創價條件。」

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，「台北時代廣場」位於樂群二路、植福路，雖然距離最近的捷運站、劍南路站需步行約12分鐘，但緊鄰國際級萬豪酒店，展現其氣勢，此外也能快速銜接堤頂大道，對開車族來說仍是相對便利。

另外，丁玟甄表示：「北捷東環段預計今年開始動工，其中Y30站就在台北時代廣場旁，距離約200公尺，雖然工程仍在初期階段，但大眾運輸節點對於商辦的長期保值與增值有很大的幫助。」

▲「台北時代廣場」交易案整理。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

