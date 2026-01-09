浴室沒有對外窗「潮濕到飄異味」超崩潰！過來人推2法寶

▲浴室潮濕讓原PO很困擾。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

浴室缺乏對外窗或排風設備，長期面臨潮濕悶熱，相信不少人有同樣的困擾。一名網友表示，搬進新房，雖然整體環境不錯，但浴室沒有抽風機，每次洗澡後總是濕氣重又悶熱，甚至還有異味飄出，讓他很困擾。對此，信義房屋專家建議，快速方便的話可以用除濕機，不然就重新找一間浴室有抽風機的房子。

沒有窗戶、抽風機 角落水垢與異味浮現



[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在PTT發文，前陣子搬進一間小坪數套房，整體居住條件尚可，唯獨浴室沒有對外窗、也未設置抽風機，長期下來濕氣難散，讓他相當困擾，即使拿電風扇對著浴室內部強力吹風，空氣仍相當潮濕，且浴室角落開始出現水垢，甚至伴隨著異味。

他表示，雖然平時已盡量保持浴室乾燥，但效果有限，讓他感到相當無奈，「有沒有什麼推薦的方法？」

對此，網友推薦刮刀+除濕機，「之前住木柵，除濕機開整年的；還能省水拿來澆花沖馬桶」、「用刮刀、開除濕機」、「刮水+擦乾後放除濕機吧」、「沒有對外窗那一定要買除濕機」、「刮刀其實還滿好用的，至少可以除掉地上大部分的水氣」、「我們家是刮水、擦乾，再加上除濕，大概1小時就乾了」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以北部地區來說，有窗戶未必隨時能保持乾燥，還是要透過除濕機及日常保養才能維持，水漬能用掉，但是溼度高的問題，就必須每天開除濕機，如果依然很困擾，「那就換一間房吧」。