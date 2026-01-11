北京穩房市出招！非北京籍購屋年限下修　2孩家庭可多買1戶

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

▲北京配合中國「穩房市」政策，正式鬆綁非北京戶籍家庭購屋門檻，社保或個稅年限全面下修。（圖／CFP）

記者董美琪／綜合報導

配合中國官方「穩房市」政策方向，北京市政府上月24日公布最新房地產調控措施，即日起鬆綁非北京戶籍家庭購屋門檻，同時擴大對多子女家庭的購屋支持，藉此提振住宅市場需求。

《新京報》報導，北京市住房和城鄉建設委員會、發展改革委員會、中國人民銀行北京市分行，以及北京住房公積金管理中心等4個部門，24日聯合發布「關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知」，並同步正式實施。

放寬非北京戶籍購屋條件

根據通知內容，官方指出，為回應民眾「剛性居住需求」及多元化的改善型購屋需求，將調整現行住宅限購制度，首先針對非北京戶籍家庭放寬購屋條件。

新制規定，非北京籍家庭若購買五環內商品住宅，原本須連續繳納社保或個人所得稅3年的規定，縮短為2年；若選擇五環外住宅，繳納年限則由2年下修至1年。

多子女家庭可再增購1戶

同時，政策也加碼支持多子女家庭。凡育有2名以上子女的家庭，不分是否具備北京戶籍，皆可在既有限購基礎上，於五環內額外購買1戶商品住宅。

換言之，具北京戶籍的多子女家庭，最多可在五環內購置3戶商品住房；而非北京戶籍、且在北京連續2年繳納社保或個人所得稅的多子女家庭，則可在五環內購買2戶住宅。

房貸利率不再區分首購、二購

在金融配套方面，通知指出，北京市將同步優化個人住房貸款政策。未來銀行在訂定房貸利率時，將不再區分首購與第二戶購屋身分，而是依市場利率自律機制，並綜合考量銀行自身經營狀況與借款人風險條件，合理訂定實際貸款利率。

此外，購買第2戶住宅時的住房公積金貸款門檻也同步下調。新制將第2戶公積金貸款的最低自備款比例，由原本的30%調降至25%，降低換屋族的資金壓力。

為進一步改善營商環境，北京市也放寬建商取得土地後的開發程序。未來房地產開發案不再須經市、區分級核准，改採區級備案制，藉此提升投資效率，加快建案推動進度。

