付過頭期款！老公堅持「不付房貸」她無奈　網風向一面倒

▲夫妻同住要怎麼負擔共同費用？（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有一名女網友透露，她以自己的名義買了一間房，原本打算當投資，但因準備搬離長輩家，開始考慮和老公一起住進這間房或改租外面，但沒想到兩人卻在「房貸誰負擔」上僵持不下，讓她心裡十分不舒服。貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard以「夫妻買房同住怎麼負擔共同費用」為標題發文表示，該間房是她自己出的頭期款、登記她的名字，本來打算當投資。近期雙方因為想搬出長輩家，所以考慮要住進去，或是另外租。

原PO說，老公提出願意負擔水電費、管理費、生活費，但房貸部分不付，或是若由他代付，日後必須歸還。她提出疑問，如果在外租房，退租後，也不可能再向房東索回多年租金。由於兩人僵持不下，因此她目前先答應老公，但她內心就是不太舒服，不知大家的想法？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「基本上我傾向於誰的名字就誰付，我是自己扛，因為我想要乾淨的產權」、「房子你的名字，自己付很合理啊，你當初買房也沒跟先生討論吧，不然就不會有這個問題了」、「你的名字就你付，我買房我也沒讓對方付，甚至水電、管理、生活費也是一人一半，你先生這樣已經很好了」。也有網友建議，「你們去外面租房子然後費用一人一半，你的房子出租，這樣沒有任何糾紛，他不用擔心你的錢付房貸、他付生活費吃虧，你也不用因為他住免費感受不好」。