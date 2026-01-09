「越南王」現身　大肚山神秘「客製化別墅」細節首曝光

▲事業版圖龐大、被稱為「越南王」的丁善理家族，在台中大肚山坐擁14.2公頃土地，規劃成「富域里山」多元生態社區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

事業版圖龐大、被稱為「越南王」的丁善理家族，在台中大肚山坐擁14.2公頃土地，規劃成「富域里山」多元生態社區，頗為神秘。該案為客製化別墅園區，規劃細節首次曝光，目前已有近10組買方入手。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

[廣告]請繼續往下閱讀...

丁善理該家族是台灣在越南的開發先驅，也被稱為「越南王」，事業版圖龐大，包括富美興開發、中央貿易開發公司等等，而家族在台中大肚山握有一片廣達14.2公頃土地，將開發為集團在台首案、「富域里山」多元生態社區。

事實上，「富域里山」多元生態社區相當神秘，從未「正式公開銷售」，在媒體上也僅曝光過零星資訊。今（9日）富美鑫控股總裁丁廣鋐、和倫開發總經理翁毓羚接受採訪，也首次詳談神秘的「富域里山」。

翁毓羚表示：「該案總銷約100億元，走客製化的別墅規劃，銷售土地予客戶後，客戶可以自行規劃興建，也可以委託我們操刀，目前整個園區的公設部分已在興建中。」

翁毓羚表示：「該案可購買土地最小200坪、最大可上千坪，全案容積率100%，以200坪土地來說可以蓋200坪建物，全區預計興建約60棟建物，每棟樓高依客戶客製化需求而定，但最高差不多就是5~6層。」

翁毓羚透露：「全案開始銷售至今約1年，已銷售2成多、近10組買方購入，大多來自台北市的企業主，規劃想法都不同，有人著重愛車收藏、有人愛好溫泉、也有人在室內打造網球場。」

▲從「富域里山」基地看出去的景觀。（圖／和倫開發提供）

價格方面，翁毓羚指出：「土地每坪約50萬元、營造成本每坪約25萬元。」以200坪土地的「低消」來看，1棟要價1.5億元；若是千坪土地，就要價7.5億元，事實上該案目前已有買家出手千坪土地，客戶購入的土地最快在今年Q4就可以開始興建。

翁毓羚補充，「富域里山」的公設多元，舉例來說導入私廚服務，而餐廳之一近期在台北開設預約制私廚「誰來吔 WHOSÉ」。為何選在台北？她說：「因為我們許多客戶來自台北，在台北規劃一間私廚餐廳，也可以作為接待客戶的據點。」

至於家族發展，丁廣鋐表示：「在台土地開發呈開放態度，不排除再推出第二案，可能買地、也可以合建，而集團在中南部也有一些土地庫存。」

▲越南王、富美鑫控股總裁丁廣鋐接受媒體採訪。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣