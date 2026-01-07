「跟名嘴反著走才賺錢」　帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲▼ 帥過頭 。（圖／記者項瀚攝）

▲帥過頭暢談他從菜市場小販到房產大亨的傳奇人生，並分享其獨特的投資哲學 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「仲介要認真，生意要有笑容，情場要帥過頭！」房產傳奇人物「帥過頭」作客最新一集《地產詹哥老實說》，暢談他從菜市場小販到知名房產投資客的人生，並分享其獨特的投資哲學，鼓勵年輕人想靠房地產翻身，就得「放手一搏」，專挑「重災區」入手。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，分享帥過頭獨特的房地產投資哲學。

帥過頭的新書《帥過頭傳奇不想平凡》中，揭露他曾賠掉3億元、重判清理，甚至1天只吃1餐的慘痛經歷。面對人生谷底，帥過頭堅定表示：「我永遠不想平凡，永遠走新的路線！」他透露：「從小在菜市場賣水果，耳濡目染學會招呼客人、銷售技巧，讓他對陌生人沒有恐懼，成為日後縱橫業務界的基石。」

帥過頭自豪地說：「我曾一個月換一個工作，且在最短時間內成為Top Sales。」他強調，小時候賣水果時，學會如何「賺到底」，即使水果不新鮮，也能透過策略將利潤最大化。這種精打細算的生意頭腦，與他日後投資房產的觀念不謀而合。

▲▼ 地產詹哥老實說 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲帥過頭坦言，因從小獨自做生意，不擅長管理團隊，如今選擇單打獨鬥反而過得輕鬆快樂。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

帥過頭坦言，因從小獨自做生意，不擅長管理團隊，如今選擇單打獨鬥反而過得輕鬆快樂。他認為，賺錢沒有固定模式，但有幾點可參考，選擇高單價產品，像是投入房地產，「動不動就1500萬元，5%就75萬元」，一旦成功，就是百萬經紀人。

此外還包括陌生拜訪不畏懼，他曾在新店安康任職房仲20年，站崗愛買門口，最終成為當地唯一選擇。還有「守現場」累積專業，到各大樓警衛室前守現場，了解物件狀況，即使不賣房子，也能因專業和毅力獲得屋主信任，簽下專任約。

談及當前房市，帥過頭的觀點再次顛覆眾人想像。他認為，現在是「重災區」的買進時機，例如台中烏日高鐵特區。此外他以淡海新市鎮為例：「儘管交通不便、被看衰，但隨著建設陸續到位，未來漲幅可期，只要房價基期夠低，即使目前被看衰，長期來看仍有潛力。」

▲▼ 烏日高鐵,第一大 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲帥過頭認為，現在是「重災區」的買進時機，例如台中烏日高鐵特區。（圖／記者陳筱惠攝）

對於購屋類型，帥過頭斬釘截鐵地說：「假設人生可以重來，我絕對不會買中古屋，我會買預售屋！」他解釋，預售屋若看漲，5年後交屋時，房價可能已翻倍。他建議：「務必鎖定預售屋的早鳥價，一旦錯過，寧願等待下一個案子。」

面對年輕人想靠房地產翻身的夢想，帥過頭給出了毫不猶豫的答案：「放手一搏！沒有腳踏實地的空間！」他鼓勵年輕人選擇「最暈的工作」，例如業務，因為業務工作永遠缺人，且能快速累積經驗。

面對酸民，帥過頭霸氣回應：「酸民繼續批評，沒有酸民的肥料，我怎麼會長大？」他認為，男人的定義就是「用錢來定義」，鼓勵年輕人透過房地產賺大錢，實現自我價值。

節目最後，帥過頭以「Do the best，盡你的全力，做到最極限」勉勵所有聽眾，即使年近七旬，他仍不斷突破自我。

關鍵字：帥過頭房產投資買房投資客地產詹哥老實說

