竹科X+台肥園區助攻！新竹剛需強　明星學區宅「鴻柏鴻序」高端優選

▲新竹房市進入高品質、高剛性的新競局，尤以明星學區宅最為搶手。「鴻柏鴻序」坐擁學區、交通與商圈優勢，成為高端家庭優選。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／新竹報導

新竹市的城市脈動融合科技與人文，是全台最年輕也是出生率最高的城市。隨著「竹科X計畫」、「台肥新竹科技商務園區」以及「藝文特區」等重大建設一路推進，高知識、高收入人才不斷湧入，讓新竹房市、教育及生活等各方面展現出強勁的剛性需求。

▲▼竹科X軟體園區。（圖／記者姜國輝攝）

▲竹科「X計畫」第一期軟體大樓已完工。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

財經專家汪潔民分析，新竹市三年內人口淨增約3千人，就業人口已達22萬人規模，背後主要驅動力，來自於整體產業鏈擴張與生活機能完善。他進一步指出，「竹科X計畫」及「台肥新竹科技商務園區」的推動，第一期已有包括艾司摩爾（ASML）、英特爾（Intel）等國際大廠進駐，目前正進行第二期與第三期開發，未來完工後，將為周邊帶來更多高科技軟體人才，長期剛性需求「只會增加、不會減少」。

▲▼鴻柏鴻序,財經專家,汪潔民。（圖／記者姜國輝攝）

▲財經專家汪潔民。

▲▼台肥新竹科技商務園區。（圖／記者姜國輝攝）

▲台肥新竹科技商務園區第一期開發打造「TFC ONE辦公大樓」。

在科技量能帶動下，新竹房市已進入高品質、高剛性的新競局。汪潔民認為，尤其有小孩的竹科爸媽，選房邏輯非常直球，關鍵就在「地點、教育與生活」。其中，地段稀有且供給有限的明星學區宅，更是中長期置產的熱門焦點。

▲▼新竹市立三民國民中學,新竹市三民國中。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼明星學區三民國中小。

▲▼新竹市東區三民國民小學,新竹市三民國小。（圖／記者姜國輝攝）

汪潔民觀察到，許多父母會為了讓孩子入籍三民國中小等明星學校，進而在該區購屋。周邊有遠東百貨、巨城購物中心等商圈，足以滿足日常生活消費需求；交通方面，68快速道路連接南寮與竹科，國道一號也在旁，堪稱是整個新竹市最便利的地區。他總結，若能找到「地點好、優質建商品牌且有售後服務」的標的，就是「完美的蛋黃區中的蛋黃」。

▲▼鴻柏鴻序,新竹,竹科,學區宅。（圖／記者姜國輝攝）

▲「鴻柏鴻序」取得銀級綠建築與智慧建築雙認證。

坐落在新竹市東區黃金軸線的指標建案「鴻柏鴻序」，正同時擁有學區、交通與商圈三大優勢，加上銀級綠建築與智慧建築雙認證，成為高端家庭的置產優選。

▲▼Big City,遠東巨城購物中心,遠東SOGO百貨新竹店。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼開車10分鐘內可享有巨城商圈、北新竹車站。

▲▼台鐵北新竹站。（圖／記者姜國輝攝）

「鴻柏鴻序」步行約15-20分鐘即可抵達三民國中小，開車10分鐘內可享有巨城商圈、北新竹車站，同時緊密串聯竹科X基地、藝文特區及台肥新竹科技商務園區，產業與生活機能一次到位。

▲▼鴻柏鴻序,新竹,竹科,學區宅。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼產品規劃住宅及事務所使用，主打3房、35～40坪舒適格局。

▲▼鴻柏鴻序,新竹,竹科,學區宅。（圖／記者姜國輝攝）

產品規劃住宅及事務所使用，主打3房、35～40坪的大面採光舒適格局，滿足新一代首購與換屋家庭。鴻柏建設更延續一貫「用心蓋房」理念，從施工透明、驗屋制度，到售後客服、快速維修等一條龍服務，提供八項安心保證，為居住品質層層把關。

集結地段力、產品力與品牌力，「鴻柏鴻序」以科技思維規劃生活空間，成為新竹置產的新世代指標。

【鴻柏鴻序】
接待會館：新竹市東區中華路一段332號
貴賓專線：03-533-5533

