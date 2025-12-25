「最美海景商場」試營運　在地：百貨宅1→2字頭

▲全台唯一擁有海景視野的商場「FOCUS 13 珊瑚廣場」，24日試營運。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全台唯一擁有海景視野的商場「FOCUS 13 珊瑚廣場」，由台南林百貨經營團隊首度南下進駐，24日試營運，整體投資金額約3億元，營運定位鎖定「50%在地客、50%觀光客」，年營收目標上看3億元以上，專家表示，該區屬「建設先行、房價後到」的區段。

高青創意股份有限公司總經理陳慧姝表示，林百貨在台南經營12年，來客結構中約有8成為觀光客，已累積不少觀光型商場經驗，此次南下高雄，看好愛河灣結合港景、水岸與駁二藝術特區的人流優勢，因此在客群設定上，不再單押觀光市場，而是同步強化在地消費力，希望吸引高雄民眾反覆回流。

▲過去該區在流行音樂中心、輕軌等重大建設尚未到位前，相較附近漢神百貨商圈房價仍具價格落差。（圖／記者張雅雲攝）

而對高雄即將來臨的百貨戰國時代，之後還有義享天地2期、高雄漢神3館及「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」等大型百貨即將開幕。

陳慧姝表示，在品牌規劃上，該商場並未走傳統百貨路線。而是延續林百貨「高度自營」的經營模式。透露，整體空間中約15%為自有品牌，涵蓋香氛、文創設計與工藝商品，其餘則集結全台年輕設計師作品，降低與其他百貨商場的品牌重複度。

▲高青創意股份有限公司總經理陳慧姝表示，該商場年營收目標上看3億元以上。（圖／記者張雅雲攝）

而百貨試營運後，帶來大量的人潮， 對周邊住宅市場具正面加分效果。台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，過去該區在流行音樂中心、輕軌等重大建設尚未到位前，相較附近漢神百貨商圈房價仍具價格落差，隨「FOCUS 13」開幕後，商場、文創與休憩機能進駐，區域吸引力明顯升溫，屬於「建設先行、房價後到」的區段。

周邊大樓多為30~40年，建設未完工前，單價15~18萬元，相較高雄市中心仍屬低基期；近年隨公共建設逐步到位，加上水岸景觀與產業題材發酵，目前區域房價已明顯墊高，單價約25~28萬元。劉沛緹說：「附近又有鴻海旗艦總部加持，未來隨著人流、就業與消費動能聚集，房價有機會進一步向上推升。」

