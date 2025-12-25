詐團冒充房仲「騙租金」手法曝光！　3留學生看房匯錢中招

▲詐騙集團冒充房仲業者，約人看房子騙走租金或訂金。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞雪州安邦地區一名仲介遭詐騙集團冒用身分，短短2天就有至少3名中國留學生受騙上當，總共損失超過6800令吉（約新台幣5.2萬元）訂金或租金，讓他背負「老千」汙名。已知受害者皆是透過小紅書聯繫到冒名者，其中一人在繳交訂金後驚覺有異，這才輾轉聯繫上他本人，揭發這起詐騙事件。

星洲網報導，仲介謝振慶在公司的陪同之下召開記者會還原事發經過，稱他曾接到一名中國籍學生來電，對方聲稱有人冒用他的身分行騙。謝振慶一看對方傳來的資料，赫然發現詐騙集團盜用他的名片和房地產業者證件，「我發現名片上的手機號碼竟被篡改成他人的號碼。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據受害中國留學生的說法，她先前透過小紅書聯繫上對方，2天後相約看屋，但對方卻臨時爽約，改安排2名男女負責接待，並當場支付800令吉（約新台幣6100元）訂金，也有簽租賃合約。只不過後來她多次要求與對方視訊確認身分都失敗，因此產生疑心，上網查詢資料、致電公司進行確認之後，才找到謝振慶本人。

除了這名中國留學生受騙，謝振慶所屬公司也接獲另外2名中國留學生投訴，他們也是看中同一間房子，且同樣在支付訂金或租金後就再也聯絡不上對方，其中一人還被騙走約6000令吉（約新台幣4.6萬元）租金。