可以直接告訴房仲「預算有多少嗎？」　過來人曝1訣竅：不要講真的

▲可以向房仲透露預算嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

不少第一次買房的人，都會被各種房源、複雜的流程搞到頭昏腦脹。近日就有一名女網友分享，她作為買房新手，實在很想知道，能不能直接跟房仲說自己的需求跟最高預算？因為她覺得買房實在複雜。貼文曝光後，引發討論。

這名女網友在 Dcard 上，以「能不能直接跟房仲說我的需求跟預算」為題發文表示，她原本就打算透過房仲買房，但上網做功課時，就看得眼花撩亂，不知從何下手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因此，原PO就想知道，她能不能直接跟房仲說自己的需求跟最高預算？由對方推薦或尋找。她也透露自己的預算沒有到很高很高，所以不知道自己看到的價格是否能殺，以及怎麼殺價？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「直接講就好，省得在那邊猜燈謎，反正最後都是要見面談。一個好房仲是可以讓買賣方輪流下斡旋的，共勉之」、「需求直接說是沒問題的，預算建議你保留講個大概就好」。

其中也有網友提到，預算不要一次報滿，因為房仲有可能推更高價格的房子，「沒有人會不講出自己的預算，除非你沒預算，你先報出去你最緊繃*0.9，因為他們通常都會找爆一點預算的」、「建議是把你的需求都說給仲介，仲介會找相似度高的給你，價格的部分不要說到最高預算，因為有些會用超過的預算去找物件，然後砍價到你的最高預算」、「不要講真的預算，他們只會找1.5倍的給你看」。話題引發熱議。