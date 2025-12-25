傳在地建商每坪167萬拿下　北屯資深連鎖書城將變建地

▲位於捷運綠線文心路四段的「文心諾貝爾」，近期傳出被建商整筆收購，土地面積約610坪，換算成交單價約每坪167萬元（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳筱惠／台中報導

位於捷運綠線文心路四段的「文心諾貝爾」，近期傳出被建商整筆收購，土地面積約610坪，換算成交單價約167萬元。信義房屋專家表示，從建商角度來看，購地評估的重心已明顯轉向未來推案的「去化能力」，而朝蛋黃區集中。

位於文心路四段、熱河路、文昌三街的「文心諾貝爾書城」位處北屯成熟生活圈，鄰近捷運綠線文心崇德站，周邊商業、住宅機能完整，屬於區內少見具規模的可開發土地。

信義房屋中二區協理王聖憲分析：「這塊土地囊括住二、住三，雖然單價超過160萬元，但在捷運軸線與人口持續移入的支撐下，土地本身仍具備一定保值性，整體價格並未明顯偏離市場水準。」

王聖憲分析：「建商購地行情多半難以單就個案評估，需回到區域長期發展與後續整合效益來看。但比較近年北屯重劃區地主堆疊的地價，有捷運建設與市區擴張的核心地段土地，價格相對抗跌。」

▲從建商角度來看，購地評估的重心已明顯轉向去化能力。（圖／翻攝自Google Maps）

王聖憲說：「從建商角度來看，購地評估的重心已明顯轉向去化能力。因為買地即意味著後續必須推案，整體銷售時程若拉得過長，將提高資金與市場風險，因此在當前房市量縮盤整的環境下，建商對推案節奏與產品競爭力更為謹慎。」

此外，資深土開則是認為，該基地擁有具備危老條件，租約快到期的優勢，雖位於捷運高架沿線，可能對部分買方形成視覺或噪音抗性，但同時具備交通便利、辨識度高的優勢，未來推案如何在規劃上放大捷運利多、化解抗性，將成為產品定位與銷售策略的關鍵。

另外，該建商據了解為台中在地開發商德鑫建設，看準軌道經濟發展，已在周邊佈局許久，以文心崇德站為中心，往西屯方向已落成「德鑫如一」、「德鑫雙重奏」、「德鑫MIT」等案，往北屯區方向也有正在交屋的「德鑫一璟」，等於重兵分布在梅川東路四段到天津路四段。

隨著台中房市進入價穩量縮階段，類似北屯文心路這類具交通與生活機能支撐的核心地段，仍是建商佈局的優先選項，但推案策略將比過往更保守，也更講究精準定位。

