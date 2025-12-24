36萬戶交屋潮壓境　永慶：2026房價續跌3~7%

▲永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，明年房市將呈現價緩跌、量盤整格局。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

去年919央行第七波管制以來，房市交易量大幅萎縮，六都房價下跌4.8%~8.9%。永慶房產集團業務總經理葉凌棋估計，明年將呈現價緩跌、量盤整格局，交易量變化在-3~2%之間，房價則續跌3~7%。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了

政大永慶即時房價指數顯示，2025Q3房市買氣降溫，屋主願意降價促成交，促動七都房價跌幅擴大，但Q4受新青安鬆綁及電子業出口暢旺，房價呈現盤整態勢，七都房價指數季增均在正負1%內。

▲觀察2024Q3到2025Q4，六都房價仍明顯下跌，跌幅在4.8%~8.9%。（圖／永慶提供）

不過，觀察2024Q3到2025Q4，六都房價仍明顯下跌，跌幅在4.8%~8.9%，顯示去年919央行第七波選擇性信用管制的力道。

交易量今年也相當冷清，1~11月移轉棟數年減26%，創下史上最重跌幅。房市不好，中古委售量也較有壓力，永慶統計11月待售量對比去年6月，增加了33.9%。

▲2025年房市交易量年減幅度創下歷史新高。（圖／永慶提供）

展望2026年，葉凌棋指出：「房市面臨4大變數，包括：國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係、市場供給。」

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示：「在央行決議房貸控管回歸銀行自主性管理後，銀行房貸緊縮可能有緩解跡象，但第七波選擇性信用管制續行，以及政府是否推出新房市政策，都將持續影響2026年房市交易表現。」

葉凌棋表示：「2023-2025年新屋開工約有38萬戶左右，估2026-2028年將出現約32至36萬戶新屋完工潮，由於預售交易量大減，加上近年建照量、開工量維持高檔，初估未來3年估有8至10萬戶建商待售餘屋量，市場供給增。」

▲全台建照、新屋開工與預售屋交易量變化。（圖／永慶提供）

整體而言，葉凌棋認為：「明年房市將呈現『價緩跌、量盤整』格局，全年交易量估落在25.1~26.4萬棟，較2025年減少3%至增長2%之間。」

葉凌棋強調：「明年房市『區域分化』將明顯出現，剛需強勁的區域房價跌幅預估在3%至5%左右，市場供給量大的區域，房價則有5%至7%的跌價空間。」

至於明年的房市政策，葉凌棋直言：「只能假設它不變，選舉年無法預測。」

