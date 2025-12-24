台中最貴舒壓地標！　按摩女王砸5400萬租老牌壽司舊址

記者陳筱惠／台中報導

南屯區出現2025年最貴租賃，根據最新實登顯示，位於文心南路麥當勞旁，本由老牌大漁壽司經營的店面，3月以每月30萬元出租給下家，據了解，承租方為「輕井沢事業有限公司」，其幕後推手正是經營知名「蘭夏養生館」的頂級舒壓產業體系。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了

▲位於文心南路麥當勞旁，由老牌大漁壽司經營的店面，以每月30萬元出租給下家。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據實價登錄資料，該店面建物總面積僅87.73 坪，以月租金30萬元達成交易，折算每坪單價高達3418元。不僅總價創年度新高，單價也是高得嚇人，簽長約15年，換算總租金超豪擲超過5400萬元。

台中資深房仲、謙仁不動產協理簡剴延分析：「以月租30萬元、長約簽訂15年，若再加上頂級按摩會館動輒千萬的內部裝修，此處可望成為文心南路上最貴舒壓新地標。」

▲該店面位於5期、8期交界，後方又緊鄰 13 期重劃區的潛力，人口消費力道高、未來人口可期增加。（圖／記者陳筱惠攝）

簡剴延表示：「此租金行情不僅傲視周邊店面，該店面雖屬25年的建物，但具備『大面寬』與『文心南路首排』的絕佳廣告效益，加上位於5期、8期交界，後方又緊鄰 13 期重劃區的潛力，人口消費力道高、未來人口可期增加，都是讓業者願意砸重金搶進的主因。」

得業地產總經理黃博盛說：「雖然以建坪來看，雖然折算每坪單價高達3418元，但該地有停車規劃優勢，總共土地有6筆，地坪307坪，以土地價格換算每坪約千元，與鄰近的13期重劃區地租相差不多。」

▲該店面租賃總共土地有6筆、1筆建物，地坪307坪擁有停車優勢。（圖／記者陳筱惠製、AI協作）



《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了