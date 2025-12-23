大樓磁磚剝落！每戶「分攤150萬」他拒繳　打8年官司尷尬了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

房產專家孔祥合今（23）日發文分享，一起纏訟8年的社區糾紛案例，他的某位親戚因不滿社區「區分所有權人會議」決議，每戶分攤150萬元的外牆磁磚修繕費，於是執意請律師打官司；然而，經歷二審判決敗訴定讞後，他不僅仍須繳納本金，更需額外支付5%的法定利息、鉅額律師費用，最後還造成鄰里決裂。

拒繳分攤款遭求償 盲信「穩贏」承諾陷泥淖

這起案例始於住家大樓因外牆磁磚掉落造成安全疑慮，經區權會合法決議進行全面修繕，並由各住戶分攤費用。孔祥合指出，親戚當時對此感到極度焦慮，卻選擇了最艱難的對抗路徑。

他曾試圖以房產實務經驗勸阻，解釋區權會決議等同於社區的「立法院」，在程序合法的前提下，司法機關介入推翻決議的空間極其有限。

當時，親戚對他誠懇的建言展現出強烈排斥，還反唇相譏道「你又沒有律師牌，你懂什麼？」後來更轉而尋求保證「一定贏」的律師，接著展開了長達8年的法律攻防。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

敗訴後堅持上訴 隱形成本重創鄰里關係

在訴訟過程中，當事人先後聘請兩位律師，即便一審判決敗訴，仍堅信新律師能反敗為勝。他曾對孔祥合說，「這個律師說，上一個會輸是因為不懂，因為他看過資料，這次保證一定贏！你又不懂法律，他可是律師耶！」

然而，這場漫長的官司除了律師費與本金外，更隱含著沉重的社會與情緒成本。隨著訴訟延宕，鄰里間的眼神逐漸從疑惑轉為嫌惡，當事人的妻子也承受了巨大的群體壓力。

直到二審再度敗訴，律師仍以「法官亂判，不然根據資料明明就是贏的」為由推諉，此時當事人才驚覺已在訴訟中虛耗多年，不僅得償還本金，還得額外負擔年息5%的法定遲延利息。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

區權會具法律位階 專家籲買專業判斷而非認同

從法律實務與《公寓大廈管理條例》的角度來看，區分所有權人會議是社區的最高意思機關，其決議只要程序與內容合乎法令，即具備法律強制力，個別住戶難以僅憑個人意願否定集體決議。孔祥合分析指出，管委會僅是執行單位，而區權會決議實則具備如「法律」般的位階，若執意抗繳，法律勝算微乎其微。

最後，孔祥合進一步總結道，許多民眾在面臨糾紛尋求專業顧問時，往往不是為了買到客觀的「專業判斷」，而是心理上渴望購買一句「你是對的」來獲得認同，這種尋求心理慰藉的盲點，常導致當事人無法冷靜止損。

他呼籲，訴訟的代價遠超乎金錢，包含鄰里的冷漠與長年的焦慮。民眾應理智衡量戰場上的勝算，並理解專業的「勸退」，往往才是保護資產與生活品質的最佳建議。

．孔祥合授權引用。

