ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

民生社區「健康新城」索閱海砂審查　竟有112行無文字

台北市松山區健康新城C區部分住戶，正在申請海砂屋鑑定，準備推動都更計畫。（圖／讀者提供）

▲台北市松山區健康新城C區部分住戶，正在申請海砂屋鑑定，準備推動都更計畫。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北市府大推都市更新，且提供海砂屋高容積獎勵誘因，促使許多屋主自發性或接到相關業者邀請逕向市府申請鑑定審查，繼CTWANT日前報導大安社區出現違法鑽孔公共區域情形，健康新城則有居民提出質疑，甚連出席審查會還疑被「請」出，索閱會議紀錄雖有給結論，四頁內容竟多達共64點、112行黑條的「遮隱版」，居民無奈自嘲說「被黑了」。

北市民向CTWANT反映，向市府索閱自家的健康新城C區審查海砂屋的會議紀錄，拿到的竟是一條條黑黑的遮隱版。（圖／讀者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北市民向CTWANT反映，向市府索閱自家的健康新城C區審查海砂屋的會議紀錄，拿到的竟是一條條黑黑的遮隱版。

位於北市松山區延壽街、健康路一帶的健康新城社區，前身為婦聯眷村，於1992年改建為12層樓電梯大廈，共分A、B、C、D四區，各自獨立成立管理委員會；此次有住戶向CTWANT反映未遭到北市府公平合法合理待遇的為C區住戶，該區共六棟達235戶。

CTWANT調查，起因係在2022年間有住戶提到地下室停車場有漏水、磁磚脫落，即提出海砂屋檢測，很快地即推薦某建商進駐，還在社區管理委會成立都更小組，迄今演變到住戶擔憂有黑道介入，開會時遭恐嚇不敢發言，人心惶惶。

甚至還流傳有地下組織，分化社區居民凝聚力與向心力，最後則是讓民眾為了護衛家園，開始去看懂都更條例、學習開會議事規則程等，向北市府與法院爭取合法權益。

住戶告訴記者說，社區興建至今33年，居住環境生活機能佳，屋況尚佳，看實價登錄賣價約在每坪80多萬元，但不知為何，卻開始有人推都更議題，雖然讓旁邊老舊公寓住宅鄰居羨慕，但其實很多人一方面覺得居住安寧舒適，一方面應該有許多時間，可以慎選未來都更改建合作的建商，資訊愈加公開透明化，避免讓少數人決定社區的未來。

二年多前，就有住戶在2023年12月申請「高氯離子鋼筋混凝土建築物結構安全鑑定」檢測，大家在不知情、突然看到社區貼出通知紅單，才知道有人要做海砂屋檢測，在公共區域的樓梯間鑽孔。

「可是我們很多人不同意做檢測，先是報警處理，然後上網查資料，看到大安社區也遇到類似情況，才知道區分所有權人會議的重要性。」住戶因此主張，該項檢測未經區權人會議決定，同時也向北市都發局陳情，應停止該案審查。

住戶說，可是接下來有住戶在區分所有權人會議中「突襲」提出臨時動議，提議說可以承認之前海砂檢測的合法性，由於遭有心人士拿到許多住戶委託書而現場表決半數通過。

「現在已經有住戶委託律師，向法院提出告訴，該區分所有權人會議決議無效，並通知北市都發局」住戶告訴CTWANT記者說，可是北市府僅回覆說在法院未判決之前，仍繼續審查，「為何有爭議性的案件，市府不先停止？這明明是浪費納稅人的錢，審查委員到頭來白做工。」

甚且，「既然北市府還要繼續審查健康新城C區的海砂屋檢測鑑定，住戶就去現場出席審查會，並提出質疑的地方」住戶說，2024年4月起，「我們開始第一次出席會議，會後拿到完整的審查會議內容；第二次出席之後，收到的竟是一條條被遮住文字的『被黑了』的版本，僅給我們看到146字的結論內容。」

住戶說，2025年3月第三次出席審查會時，我們直接拿出北市府給的「被黑了」版本的會議紀錄，當場秀出給委員們了解，很多人看了嚇一跳議論紛紛，「主持會議的官員則吱吱唔唔地說，遮住的是技術性討論用語……」住戶回嗆說「我們是技術人員出身，看得懂專業名詞……看不懂也會搞懂……。」

自此，「原本我們可以全程參與審查會，這次之後，北市府人員就讓我們先發言提出疑惑、質疑等相關主張之後，美其名『請』我們離席，其實感覺是被趕出去的。」住戶說。

住戶不滿又無奈地說，北市府審查健康新城C區的就改成「閉門會議」，包括去年7月的審查會也是在住戶表達意見之後就必須離開，「可是，我們親眼看到別案的區權人參加整個會議呀，為何市府有差別待遇？嚴重影響市民的權益。」

CTWANT採訪北市府，建管處回覆表示，原考量個人資料保護及確保專業審查之中立性，為保全審查過程不受外界干涉以達公平客觀之專業認定，故原提供版本僅揭露結論並遮蔽個人專業意見部分。惟經本處重新檢討後，因鑑定審查結果涉及所有權人之重大財產權益，故自該次以後，對於所有權人申請閱覽「以前完整之會議紀錄資料」，本處審酌除個資部分，其餘內容皆配合提供完整內容。

建管處並強調，委員會對於所有審議案均採一致性標準，並非針對個案特殊處理。依據本會109年第10902次審查會議紀錄所定之「通案性審查原則」，並參照「臺北市高氯離子混凝土建築物鑑定報告文件審查及爭議處理委員會作業要點」第6點規定，因本委員會性質係針對鑑定報告文件內容進行專業審查，故所有權人應依委員會決議之程序進行陳述，並於陳述意見程序完結後即行離場。此項通案原則自109年起即已確立執行原則，以確保審查過程之客觀與專業判斷不受外界干涉。

關於共用部分取樣之爭議，係針對鑽心取樣行為是否屬「重大修繕」，應依規定召開區分所有權人會議討論並作成決議。先前「大安社區」案例因未經過區分所有權人會議決議，故送委員會審查時處以不受理退件；惟「健康新城C區」案，其取樣事宜業經區分所有權人會議決議通過，程序符合規定，故委員會依法繼續受理審查。

延伸閱讀
荷包蛋賣140元！北市早午餐內容物曝　網酸爆：大盤子
被黑了2／都更美意從「海砂屋」吵起　成了拆毀市民安居樂業一把刀
原始連結

關鍵字：周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「越南王」現身　大肚山神秘「客製化別墅」細節首曝光

事業版圖龐大、被稱為「越南王」的丁善理家族，在台中大肚山坐擁14.2公頃土地，規劃成「富域里山」多元生態社區，頗為神秘。該案為客製化別墅園區，規劃細節首次曝光，目前已有近10組買方入手。

26分鐘前

靠自己買1350萬房子「家人卻笑他盤子」房價會跌！全場挺：別理會

買房是一筆龐大的開銷，動輒幾百、甚至上千萬的買賣，許多人咬著牙也要拚一個屬於自己的家，一名網友表示，剛在台中北屯購入一間3房2廳2衛的中古屋，成交價1350萬元，家人卻說「你買在高點了」，之後房價會大跌，甚至被酸「盤子」，原本的喜悅瞬間全沒了，開始懷疑自己是否做錯決定。

49分鐘前

2年前「竹北房價超車板橋」大票笑爛　他如今傻了：是真的？

有網友表示，兩三年前看到鄉民預言「竹北終將翻轉房市、超越板橋」時，大家都笑翻，如今卻發現竹北單價似乎真的往上衝，「感覺再五年，房價就是竹北與台北市之爭」，話題引發討論。

1小時前

買房4年後交屋！銀行友「突問1句」氣氛急凍　她喊：千萬留意

知名地產專欄作家「地產秘密客 Ting & Sam」日前在臉書發文，分享真實案例提醒購屋族，現在房價高漲，一不小心就可能踩進「高價豪宅門檻」，後續貸款與資金審查，恐怕比想像中還嚴格。

1小時前

「泥漿溫泉聖地」開發卡關　南市邀700名地主到場解套

關子嶺泥漿溫泉是知名觀光聖地，台南市府13日將舉辦「關子嶺地區旅館開發環境影響評估宣導說明會」，邀請700餘位地主及有意申設旅館的潛在業者出席。專家表示，關子嶺不少地主、賣家認定該區具觀光價值與稀有性，惜售心態偏強，交易量因此長年偏少。

1小時前

浴室沒有對外窗「潮濕到飄異味」超崩潰！過來人推2法寶

浴室缺乏對外窗或排風設備，長期面臨潮濕悶熱，相信不少人有同樣的困擾。一名網友表示，搬進新房，雖然整體環境不錯，但浴室沒有抽風機，每次洗澡後總是濕氣重又悶熱，甚至還有異味飄出，讓他很困擾。對此，信義房屋專家建議，快速方便的話可以用除濕機，不然就重新找一間浴室有抽風機的房子。

2小時前

北士科外溢效應發酵！「漢皇韶光」跨橋即享產業紅利「8字頭房價＋捷運」吸科技與金融客群進場

北士科不僅帶動核心區房市升溫，其產業能量更開始向周邊生活圈外溢，促使購屋族重新思考居住與資產配置的最佳落點。其中，與北士科僅一橋之隔的社子、葫蘆堵生活圈，因生活機能成熟、公共建設加持交通條件逐步到位，加上房市條件相對親民，近期明顯吸引科技與金融相關從業族群進場，成為外溢效應下的受惠區域之一。

2小時前

「女生一定要有自己的家」　看房10年出手引共鳴

高房價讓人陷入「想買、買不起、買了又怕」的無限循環，不過有位看房十年的女子，在政府祭出限貸令、大家紛紛觀望時，卻意外覺得「房緣到了」，終於入手人生第一間房，她也發表感想直言「女生一定要有自己的家」，引起不少討論。

3小時前

金融界傳奇女將領軍　3.5億掃進大直345坪豪辦

大直豪辦「台北時代廣場」2戶以3.5億元交易，單價約121.5萬元，呈現大跳漲。經查買方為盛大資訊，該公司董事長江威娜為金融圈傳奇人物，曾任萬事達卡副總裁暨中國區總經理、永豐銀行總經理，現任王道銀行獨立董事。

3小時前

咬牙買房遭嘲笑「盤子」！他曝「辛苦卻有安定感」：親身體會才懂

現代年輕人買房不易，尤其在房價仍居高的情況下，買房總是怕買在高點。就有網友抱怨表示，他今年買房，但有一堆人看衰，批評買在歷史高點是「盤子」；但原PO認為，買房對剛需族群來說是一件值得開心的事，過程中雖辛苦卻踏實，因為能帶來安定感與使命感。

3小時前

【1打2不公平！】橘貓被左右夾攻 打不贏直接氣到不理人XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

等不到交屋！台中預售屋主遇裁員..

打詐有成「七期詐團老巢現形」　..

歇業4年全國電子等嘸都更「頭頂..

六都公寓價全面走跌　台南暴跌1..

大里老牌婚宴會館屢傳交易　新址..

民生社區「健康新城」索閱海砂審..

買房後會花一大筆錢裝潢？　過來..

租約到期　在地盛讚「台中前3便..

房市核彈現形！　全台建商被迫停..

金融界傳奇女將領軍　3.5億掃..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「越南王」現身　大肚山神秘「客..

靠自己買1350萬房子「家人卻..

2年前笑爛「竹北房價超車板橋」..

買預售屋！銀行友「突問1句」氣..

「泥漿溫泉聖地」開發卡關　南市..

浴室沒對外窗「潮濕到飄異味」..

北士科外溢效應發酵！「漢皇韶光..

「女生一定要有自己的家」　看房..

金融界傳奇女將領軍　3.5億掃..

剛需族咬牙買房遭親友嘲笑！網友..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366