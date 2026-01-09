投入34億！宏盛建設拿下「南京龍江案」 預計120年完工



▲「南京龍江案」宏盛建設獲得最優申請人資格。（圖／翻攝自國家住都中心）



記者陳香菱／綜合報導

國家住都中心上月16日宣布，「台北市南京龍江公辦都更案」出資人綜合評選結果出爐，宏盛建設股份有限公司脫穎而出，獲得最優申請人資格。全案預計投入約34.06億元，規劃興建地上21層、地下4層的住宅大樓，最快於年底完成簽約，並預計於民國120年完工。

「南京龍江案」採用整體規劃思維，透過都市計畫變更，將計畫範圍內的零碎土地整合為公園綠地，創造高密度市中心罕見的都市綠廊。此舉不僅重建老屋，更進一步活化周邊環境，成為都市更新的關鍵觸媒。

住都中心指出，設計規劃涵蓋多元功能，地上1至2層設置托嬰幼兒、醫療保健及商業空間，地上3層為管委會使用，4層以上則為集合住宅。建築採「風車式」量體配置，順應風廊引導氣流，提升通風採光效果，並於露臺及屋頂平台大量植栽，落實節能減碳理念。

住都中心也提到，「南京龍江案」將同時申請綠建築標章鑽石級、智慧建築標章銀級及耐震標章，並取得新建建築能效PLUS級及WELL健康住宅認證，展現永續建築的創新設計。