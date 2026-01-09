ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

投入34億！宏盛建設拿下「南京龍江案」 預計120年完工

▲「南京龍江案」宏盛建設獲得最優申請人資格。（圖／翻攝自國家住都中心）
▲「南京龍江案」宏盛建設獲得最優申請人資格。（圖／翻攝自國家住都中心）

記者陳香菱／綜合報導

國家住都中心上月16日宣布，「台北市南京龍江公辦都更案」出資人綜合評選結果出爐，宏盛建設股份有限公司脫穎而出，獲得最優申請人資格。全案預計投入約34.06億元，規劃興建地上21層、地下4層的住宅大樓，最快於年底完成簽約，並預計於民國120年完工。

「南京龍江案」採用整體規劃思維，透過都市計畫變更，將計畫範圍內的零碎土地整合為公園綠地，創造高密度市中心罕見的都市綠廊。此舉不僅重建老屋，更進一步活化周邊環境，成為都市更新的關鍵觸媒。

▲「南京龍江案」宏盛建設獲得最優申請人資格。（圖／翻攝自國家住都中心）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「南京龍江案」預計於民國120年完工。（圖／翻攝自國家住都中心）

住都中心指出，設計規劃涵蓋多元功能，地上1至2層設置托嬰幼兒、醫療保健及商業空間，地上3層為管委會使用，4層以上則為集合住宅。建築採「風車式」量體配置，順應風廊引導氣流，提升通風採光效果，並於露臺及屋頂平台大量植栽，落實節能減碳理念。

住都中心也提到，「南京龍江案」將同時申請綠建築標章鑽石級、智慧建築標章銀級及耐震標章，並取得新建建築能效PLUS級及WELL健康住宅認證，展現永續建築的創新設計。

關鍵字：國家住都中心南京龍江案宏盛建設都更

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

投入34億！宏盛建設拿下「南京龍江案」 預計120年完工

國家住都中心16日宣布，「台北市南京龍江公辦都更案」出資人綜合評選結果出爐，宏盛建設股份有限公司脫穎而出，獲得最優申請人資格。全案預計投入約34.06億元，規劃興建地上21層、地下4層的住宅大樓，最快於年底完成簽約，並預計於民國120年完工。

6小時前

義大利小鎮給錢求居民！110萬可買到小公寓　租金直接砍半

義大利托斯卡尼小鎮拉迪孔多利（Radicondoli）為挽救人口流失危機，大手筆祭出現金政策吸引新住民，不僅提供購屋補助最高2萬歐元（約新台幣74萬元），更在2025年擴大方案範圍，將租屋族群納入補助對象。

6小時前

重要新地標！台南公辦都更「宜居後甲」社宅完工時間曝

位於台南市東區的「宜居後甲」社會住宅日前舉行動土典禮，據了解該案生活機能完善，同時還有規劃公共托育中心、店鋪空間等，預計在118年完工後可提供175戶居住單元，讓更多民眾可以安居台南。

8小時前

香氛蠟燭失手滴落　布沙發蠟油清除 6 招一次看

近年居家風格強調氛圍與儀式感，香氛蠟燭成為不少人佈置客廳與臥室的日常選擇，不過看似浪漫的蠟燭，一旦不慎滴落在布沙發、餐椅或單椅上，往往讓人手足無措。其實蠟油並非無法處理，只要掌握正確順序與方式，多數織物家具都能安全清除蠟漬，恢復原本的外觀。

8小時前

越南房價飆！河內、胡志明公寓每坪逼近11萬　工業區搶地潮開打

越南經濟在2025 年繳出了一張亮眼的成績單，受惠於靈活的貨幣、信貸與匯率政策，以及大膽的制度改革，越南私營部門實現了強勁復甦。今年更標誌著越南國際金融整合的重大突破，證券市場正式獲得富時羅素（FTSE Russell）升級至「新興市場 (Emerging Market)」地位，預計未來將吸引數十億美元的資本流入。

8小時前

「土方之亂」全台大停工　吳國寶：叫建商去死好了

9天前上路的「營建剩餘土石方清運車輛新制」，要求裝載卡車數位化並全方位追蹤土方清運作業，讓營建廢棄土方無處可倒，清運費用漲5倍，「土方之亂」一開打，工地開不了工，台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會理事長吳國寶講到激動處，直接怒言：「叫我們去死好了！」

8小時前

「越南王」現身　大肚山神秘「客製化別墅」細節首曝光

事業版圖龐大、被稱為「越南王」的丁善理家族，在台中大肚山坐擁14.2公頃土地，規劃成「富域里山」多元生態社區，頗為神秘。該案為客製化別墅園區，規劃細節首次曝光，目前已有近10組買方入手。

9小時前

靠自己買1350萬房子「家人卻笑他盤子」房價會跌！全場挺：別理會

買房是一筆龐大的開銷，動輒幾百、甚至上千萬的買賣，許多人咬著牙也要拚一個屬於自己的家，一名網友表示，剛在台中北屯購入一間3房2廳2衛的中古屋，成交價1350萬元，家人卻說「你買在高點了」，之後房價會大跌，甚至被酸「盤子」，原本的喜悅瞬間全沒了，開始懷疑自己是否做錯決定。

10小時前

2年前「竹北房價超車板橋」大票笑爛　他如今傻了：是真的？

有網友表示，兩三年前看到鄉民預言「竹北終將翻轉房市、超越板橋」時，大家都笑翻，如今卻發現竹北單價似乎真的往上衝，「感覺再五年，房價就是竹北與台北市之爭」，話題引發討論。

11小時前

買房4年後交屋！銀行友「突問1句」氣氛急凍　她喊：千萬留意

知名地產專欄作家「地產秘密客 Ting & Sam」日前在臉書發文，分享真實案例提醒購屋族，現在房價高漲，一不小心就可能踩進「高價豪宅門檻」，後續貸款與資金審查，恐怕比想像中還嚴格。

11小時前

【被逮也要吃】吸毒犯買3顆肉包9秒落網！　老闆媽淡定「看全程」繼續忙

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「土方之亂」全台大停工　吳國寶..

等不到交屋！台中預售屋主遇裁員..

大里老牌婚宴會館屢傳交易　新址..

金融界傳奇女將領軍　3.5億掃..

六都公寓價全面走跌　台南暴跌1..

歇業4年全國電子等嘸都更「頭頂..

打詐有成「七期詐團老巢現形」　..

賈永婕老公主導！　忠孝東路AT..

租約到期　在地盛讚「台中前3便..

1戶租客卡750坪都更？　重慶..

ETtoday房產雲

最新新聞more

宏盛建設拿下「南京龍江案」

小鎮給錢求居民　110萬可買到..

重要新地標！台南「宜居後甲」社..

蠟油清除 6 招一次看

越南房價飆！河內、胡志明公寓每..

「土方之亂」全台大停工　吳國寶..

「越南王」現身　大肚山神秘「客..

靠自己買1350萬房子「家人卻..

2年前笑爛「竹北房價超車板橋」..

買預售屋！銀行友「突問1句」氣..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366