房子掛賣1年「現況超慘」　他收管理費崩潰：根本沉重包袱

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友心灰意冷表示，自己的房子掛賣整整一年無人出手，降價轉租也同樣乏人問津，忍不住勸世「別被買房必賺洗腦了。」PO文掀起熱烈討論，許多網友直指，問題核心不在市場，而在「條件」；還有不少人留言開嘲諷，「房子是用來住的，只想要炒，難怪被套。」

網友在「買房知識家」提到，原以為房子是穩健資產，如今面對一封封管理費與稅單，只覺得這間房像甩不掉的沉重包袱；他透露，房子掛賣整整一年無人出手，降價轉租也租不掉，「當房子成變現不了的『不動產』，真的就是累贅而已。」

貼文引起大量討論，多數網友將矛頭指向了地點和價格這兩大關鍵因素，「是地點的問題，地點對了，不怕沒人要買或租」、「賣不掉和租不掉都是價錢和機能有問題，當初你可能買貴或是你想賺太多」、「只有賣不掉的價格」、「有沒有可能是房子本身的問題，或是價格、地點問題」、「地點跟售價和屋齡都是影響範圍」。

部分網友則分享自身觀察，認為「自己都不想住的房」本來就不容易脫手，尤其南部部分區域若地段不佳、屋齡偏老，市場族群有限，本就需要更彈性的價格調整。

不過，討論區也有人質疑原PO，吐槽「沒房的人在幻想自己有房」、「可悲的魯空，整天幻想自己有房」。

另外，有代書地政士事務所指出，房子變現卡關並非市場全面停滯，而是「價格與條件」未達市場期待，建議屋主重新檢視售價是否仍高於同區同類型產品的實價合理區間，或了解租客主要需求是否與物件本身不符，「市場性」才是能否順利脫手的關鍵。