漫天開價致禍？　土方業者喊冤：根本無法出土

▲全台營建工程近期頻頻傳出「挖不了、倒不了、開不了工」的土石方困境，引爆營建業核彈級現象。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台營建工程傳出「挖不了、倒不了、開不了工」的土方困境，引爆營建業核彈級現象。直接詢問土石方資源處理場業者直言，現行法規是土方業者A，將土石載至土石方資源處理場B，再載至最終處理廠C，「但以台中來說，問題出在，沒有『C』。」

土石方資源處理場業者L先生說，1月1日上路的新制，引起「土方之亂」：「營建業者、建商抨擊我們趁機抬價，但事實上，問題並非我們不願依法申請。」L進一步解釋：「以台中來說，目前運送土石的業者A，將土石載至土石方資源處理場B，再載至最終處理廠C。但問題是，合法的C處為0。」

L先生痛批，「現在是制度設計與執行脫節，導致中央與地方互踢皮球，最終讓合法去化管道全面壅塞，連帶引發價格失序與工地安全風險。」目前國土管理署雖提出多處地點，可申請作為土石方處理或暫存使用，但實際管制權責仍掌握在地方政府手中，申請案屢遭卡關，形成「中央給方向、地方不放行」的僵局。

最後所有壓力都落在目前無合法的「C處」（最終處理端），價格自然「亂成一團」。

▲土方業者坦言，在合法管道不足下，市場出現的抬價現象，是因為「全台中都沒辦法正常出土」，報價幾乎停擺。（圖／資料照）

以台中為例，合法的「土石方資源處理場」僅約10間，由於設定條件嚴格，需礦業用地、砂石場資格，價格部分也確實是成為建商壓力，台中開發商透露，以價格來看，目前每立方公尺土方（廢土、表土）報價已從300元一路飆到1800～2000元，以一輛約14立方公尺的土方車計算，費用從4200元拉高至2萬8000元。

若以一處500坪基地計算，基地面積約1650平方公尺，地下室挖至B2、深度約10公尺，原始土方量約深3~5米，約有8250立方米的土方；考量土方挖出後會鬆脹，通常需再乘上1.3，實際去化量達1萬0725立方公尺。換算下來，僅土方處理費用就可能從321萬元漲至2145萬元，且尚未包含挖土機等施工成本，更糟的是無人要收。

土方業者坦言，在合法管道不足下，市場出現的抬價現象，是因為「全台中都沒辦法正常出土」，報價幾乎停擺，不僅民間的建案量，連公共工程如下水道工程等都無法正常運作。

業者也點出，1月1日起上路的新制要求清運車輛全面裝設GPS，並採無紙化申報、取消傳統聯單，立意雖良善，但實務配套不足。許多車輛來不及裝設GPS，系統建置與審核流程又慢，導致土方無法即時報價、申請塞車，整個工程鏈從頭到尾都被影響。

業者警告，所有工程中，開挖地下室工程一旦中斷，遇到下雨極易發生坍塌、天坑等公共安全問題，「挖到一半最危險，但現在就算想合法處理，也根本找不到出口。」，民間現在還有建案因此挖後回填，這是過去沒有出現過的情況。

▲現在是制度設計與執行脫節，導致中央與地方互踢皮球，最終讓合法去化管道全面壅塞，連帶引發價格失序與工地安全風險。（圖／資料照）

目前國土署針對Ｃ處，行政院已核定「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」計畫，提出臺北港、臺中港、高雄港及彰濱工業區的填海造陸計畫，進一步協助地方擴增去化管道。

對此，大台中不動產商業同業公會名譽理事長王至亮題出：「目前以台中來說，開設臺中港的問題迫在眉睫，重點是時間，有沒有辦法在於3月底開放公共工程及民間剩餘土方進場，依照目前來說大概可以緩解土方問題，3年內夠用。」

Ｌ先生認為：「民間土方量體過於龐大，即便新增處理點，也可能很快滿載，除非從填海造陸等更大尺度思考，否則難以根本解決，但這又牽涉農業局、環保局及環評等多重關卡。」

業者也呼籲，中央與地方應儘速整合權責，加快GPS裝設與系統審核進度，否則在制度未到位前，市場亂象只會持續擴大，最終衝擊的不只是營建成本，更是公共安全與土地治理。

