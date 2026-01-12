搶佔燙金門牌！緊鄰泰板輕軌F26站　板橋浮現「起漲訊號」節能新廠辦供給稀缺

▲板橋產業核心廠辦「遠雄信義CENTER」，受惠新北AI科技廊帶成形與廠辦供給稀缺，成為企業資產配置關注焦點。

記者張芳瑜／綜合報導

AI剛需撐盤：商用不動產投資總額突破1,500億

面對全球經貿變局，台灣商用不動產市場在2025年逆勢開出紅盤。根據世邦魏理仕（CBRE）統計，全台投資總額達1,543億元，年增率達29%，這股動能主要來自AI與半導體供應鏈的擴廠需求，顯示具備研發動能的成長型企業，正積極將資金轉入保值性高的核心地產，為下一波產業競賽備妥糧草，其中位於板橋核心地段的「遠雄信義CENTER」成為企業主抗通膨與資產配置的亮眼選擇。

對於板橋「遠雄信義 CENTER」為何能成為企業轉型的「最佳戰友」，遠雄房地產業者指出：「目前市場課題非常明確，我們觀察到成交客戶多為企業二代接班，或是因為產業升級，原本的老舊廠房在載重、高度或電力上已無法支撐新開發的產業設備，因此積極轉守為攻，將資金轉入保值性高的核心廠辦。」

▲板橋產業核心廠辦「遠雄信義CENTER」，受惠新北AI科技廊帶成形與廠辦供給稀缺，成為企業資產配置關注焦點。

區域價值：廊帶成形，板橋工業地稀缺性浮現

板橋在新北市政府推動的「新北產業三軸」政策下，已成為金融科技（Fintech）與行政樞紐。由於新北市府規劃的C軸串聯了三重、板橋、中和與新店；然而，板橋區都市計畫內工業用地極度稀有，「比例不到1%。」近來更是全力推動「新北AI科技廊帶」。

遠雄房地產業者補充：「板橋早期定位為行政金融中心而非工業訴求，在土地幾近飽和的情況下，『遠雄信義 CENTER』約1,027坪的基地規模，是區域內極為罕見的大面積廠辦新供給。」

▲板橋核心廠辦「遠雄信義CENTER」外觀示意，位處新北AI科技廊帶要角，廠辦供給稀缺性備受市場關注。

軸線樞紐：住宅破百萬vs.廠辦補漲優勢

新北強勁產業動能從板橋一路向南延伸，與土城科技園區的鴻海總部及AI供應鏈緊密串聯，包括土城永寧捷運站周邊的新型態廠辦，如中工雲宇宙、長虹智慧園區等案，開價已站上6字頭，形成了一條含金量極高的黃金產業軸線。

看向近期鄰近Tpark的指標住宅案「遠揚之森A+」實價登錄突破120萬大關，成為此區的價格定錨點。這對「遠雄信義 CENTER」產生了強烈的比價效應。遠雄房地產業者直言：「如果住宅行情已經站穩三位數，回過頭看廠辦目前6字頭的成交行情，兩者之間呈現明顯價差，在產業與建設條件持續到位的情況下，看好未來補漲動能。」

此外，「遠雄信義 CENTER」地理位置更具戰略意義，業者強調：「Tpark內的大廠採只租不售模式，若企業想要擁有自有資產並與這些世界級企業為鄰，本案就是唯一的資產配置首選。」

▲「遠雄信義CENTER」大廳空間規劃示意，以企業形象與ESG綠建築理念為設計核心，回應企業轉型與長期使用需求。

產品規格：ESG綠色門面，解決企業碳焦慮

在國際減碳趨勢與綠色供應鏈規範下，ESG規格已轉變為企業選址的戰略剛需，「遠雄信義 CENTER」由李祖原建築師事務所操刀，取得黃金級綠建築候選證書。外觀採用Low-E玻璃並設計達建築能效2級，這不僅是企業門面，更是未來銀行執行綠色金融放貸時，企業申請優惠利率的重要指標。

在機能上，「遠雄信義 CENTER」標準層挑高達4.3米，更特別規劃了吊裝陽台（吊裝口），讓精密機具不需拆解即可吊掛進室內；且所有車位預留充電線路，全面解決企業轉型的痛點。

自2026年起，ESG議題將從大型上市櫃公司延伸至中小企業，企業必須揭露其營運空間的碳足跡與能耗狀況；「遠雄信義CENTER」這類具備黃金級綠建築標章的廠辦，能夠展現公司治理（G）與環境責任（E）的實踐，對吸引長期投資人或策略性股東極具吸引力。

▲「遠雄信義CENTER」坐落板橋產業核心，鄰近泰板輕軌F26站規劃節點，串聯板橋、土城與新北AI產業軸線，交通建設紅利可期。

交通紅利：泰板輕軌F26站旁的增值潛力

交通建設是資產增值的最後一塊拼圖。遠雄房地產業者指出：「規劃中的泰板輕軌F26站出入口距離本案僅約350公尺，未來可串聯機捷、新蘆線與萬大線。雖然站點尚在評估，但因受限於地形溝渠，站體位置變動不大，就在『遠雄信義 CENTER』附近。」配合預計2027年完工的金城交流道，將大幅縮短往返桃園機場與台北港的時間，實現高效的物流調度。

在房市政策調整以及通膨與營建成本居高不下的大環境中，遠雄房地產業者認為優質商用不動產是資產配置的最佳選擇，「板橋廠辦十分稀缺，趁著泰板輕軌尚未通車、板橋補漲效應剛起步之際進場，這不僅是買一個廠辦，更是買下一個能強化企業體質、接軌國際ESG規範的永久資產。」

