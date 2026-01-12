ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

土方之亂苦等配套　土資場「暫停收容」公告滿天飛

▲▼ 工地,缺工,營建業,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「土方之亂」持續延燒，現在不僅是價格貴，而是沒有業者願意做。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

「土方之亂」持續延燒，現在不僅是價格貴，而是沒有業者願意做。許多土資場都發布「暫停收容」公告，並都提到：「待主管機關相關配套措施完整、明確後，再行通知營運事宜。」

「土方清運新制」今年1月1日正式上路，政府宣示全面控管土石方流向，但這也引爆所謂的「土方之亂」，讓營建業哀聲連連。

首先是土方清運價格，早在去年就開始也建商業者反應「大漲價」。甲山林董事長祝文宇表示：「2024年每方土處理費1200元，2025年初漲到1800元，年底則是3000元都出不去。」亞昕總裁姚連地則表示：「土方每立方漲到3000元，漲到跟混凝土差不多價格，非常誇張。」

這一波土方之亂還引發停工潮，不僅是因為價格飆漲，現在已出現「根本發不出去」的困境。台灣省不動產建築開發公會理事長吳國寶表示：「合法土石方資源處理廠、合法最終場數量嚴重不足，且現在土資產業者皆紛紛『暫停收容』。」

《ETtoday》收到至少10份以上的土資場暫時收容的公告，都是從今年1月1日開始生效，而公告內容都寫到「由於再利用程序無法申報，且未領有國土署新制電子聯單、未領有車輛GPS審驗核可證明書，暫無法進入本場，為避免後續觸法，待主管機關相關配套措施完整、明確後，再行通知營運事宜」等等說法。

▲▼ 土資場暫時收容公告 。（圖／讀者提供）

▲許多土資場都發布暫時收容公告 。（圖／讀者提供）

上週五（9日）的台灣省不動產建築開發公會記者會中，除了各縣市理事長表達營建業困境，立法委員莊瑞雄、陳瑩也出席，莊致詞時表示：「營建業的聲音，我們都聽到了，我們會扮演好政府與業者之間的橋樑，下週一（12日）在內政委員會表達業者訴求。」

土方之亂後續怎麼走？「土方清運新制」是否得以延後上路？又或是有什麼配套措施方案？營建業者聚焦內政部國土署的動作。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」　帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

關鍵字：土方土方之亂土資場建商廢土內政部國土署公告暫停拒收建商

佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」

