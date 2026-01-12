搶開2026年第一槍　北屯新案帶裝修「單坪現砍20萬元」

▲上市建商富華創新（3056）台中北屯新案「澐光」上週調整預售單價，祭出超級讓利價3字頭，相較去年區域最高行情「單坪現砍20萬元」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

央行信用管制持續發酵，全台房市買氣轉趨保守，建商紛紛調整銷售策略，其中，上市建商富華創新（3056）台中北屯新案「澐光」上週調整預售單價，祭出超級讓利價3字頭，相較去年區域最高行情「單坪現砍20萬元」，洗版中部房產圈。

上市建商富華創新（3056），傳出台中北屯新案「澐光」上週調整預售單價，從最初開價47萬元，一路向下挺進，祭出最低38萬元成交價，再加碼贈送輕裝潢冷氣，成為2026年降價第一槍，對此，業者回應，保守經營、有感讓利，讓自住客一圓成家夢。

自全台最大建商寶佳機構，去年喊出預售案房價下殺10-20%，成功帶起預售交易量，而最新網路社群平台熱門討論的一則，為前身總太地產、後改名富華創新的上市建商「不演了」，開出北屯廍子「破壞價」，較去年區域預售行情最高5-6字頭，喊出3字頭破壞地板價，震撼市場。

▲北屯廍子去年夾帶中國醫百億元投資利多，新案不等寶佳進場，開出「比地板還地板」售價，因此成功引起話題，洗版中部房產圈。（圖／記者陳筱惠攝）

「澐光」基地位於太原路三段、步行650公尺可至最新開幕的「台中市立綜合醫院」，規劃25-36坪，主打水岸景觀宅，全案總戶數138戶，預計2029年完工。

該案去年底公開原開價4字頭，今年初率先調整價格至3字頭，一坪下修約10萬元，目前2房含車位約1100~1200萬元、3房總價1500~1600萬元，早鳥還贈送輕裝潢及冷氣。

富華建設總經理許允柔說：「公司過去從七期豪宅來到外圍首購區，核心理念盡力讓年輕人擁有個家，目前的售價調整是考量仍有不少人有購屋需求，將利潤空間直接有感讓利給消費者，提供貼近市場期待的產品。」

許允柔低調說：「上週三調整價格後，目前來客、來電數反映皆不錯」，且本案除了價格極具優勢外，還配備如德國進口衛浴五金、日本進口大門等皆豪宅等級建材，且地下室已鋪設電動車管路，未來只需安裝充電樁即可，早鳥優惠贈裝修冷氣。」

富華創新品牌行銷部補充，公司經營採不囤屋策略，近期售價調整讓利給予購屋族，為消費者提供可負擔的高品質住宅。

對於市場大打價格戰，21世紀不動產資深經理沈政興分析：「北屯廍子去年夾帶中國醫百億元投資利多，預售最高衝到5-6字頭，2房衝到1600萬元以上，如今該案率先開出第一槍，地段、產品力皆不輸，2房殺到1200萬元以下，若含早鳥優惠的裝修，價差達500萬元，幾乎是當地中古屋價格，對自住客非常有吸引。」

沈政興補充，一般來說，寶佳機構是「市場地板價」標準，近期寶佳旗下和宜建設，正準備搶進同樣是北屯區的軍福十三路喊出3字頭，新案不等寶佳進場，開出「比地板還地板」售價，因此成功引起話題，洗版中部房產圈。

