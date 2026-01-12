新光三越原址再進化　新潤安曼莊園打造桃園複合宜居超級街區

房產中心／採訪報導

位於桃園精華地段、前新光三越大有店原址，指標建案「新潤安曼莊園」正式亮相。新潤建設借鏡安縵飯店的設計美學，導入住宅、商業、休閒與教育等Mixed-Use複合宜居概念，主打完整生活機能與相對輕負擔的購屋條件，再加上雙明星學區加持，一推出即引發市場高度關注，被視為今年桃園最具討論度的代表性建案。

▲▼ 「新潤安曼莊園」重生前新光三越大有店，打造桃園複合宜居生活新地標 。（圖／ETtoday）

原址曾陪伴桃園人走過近四分之一世紀的新光三越大有店，在城市更新浪潮中迎來全新轉身，基地面積約1790坪，由新潤建設機構重新規劃打造，被市場視為地王級基地的價值再生。社區規劃超過二十項全齡化精品公設，並結合潤咖啡等生活服務，周邊雙語學區、連鎖超市與公園綠地皆在步行距離內，形塑成熟而便利的生活圈。



在產品規劃上，「新潤安曼莊園」全案共726戶，屬桃園少見的大型住宅開發案。主力產品鎖定首購族與年輕家庭需求，規劃2至3房格局，結合周邊街區特色，將人文、餐飲、休閒與生活機能整合成微型聚落，從風格書店、咖啡館到連鎖超市與商場，居民只需走出家門幾步路，就能滿足日常所需。

▲▼ 「新潤安曼莊園」重生前新光三越大有店，打造桃園複合宜居生活新地標，周邊雙語學區、超市與公園綠地步行可達 。（圖／ETtoday）

人文生活的導入，是新潤安曼莊園備受關注的關鍵亮點，建案將桃源書店、特色餐飲、健身中心與連鎖超市直接融入居住動線，讓生活不只停留在住宅室內，而是延伸到整個社區場域，透過獨立書店的進駐，閱讀與咖啡香氣成為日常風景，讓城市多了一分從容。

社區公設則以飯店等級的款待概念規劃，提供超過二十項全齡化設施，涵蓋健身、瑜伽、親子遊戲與接待 Lounge等空間，滿足不同年齡層的使用需求。2至3房的精準配置，也貼近桃園年輕家庭的主流居住型態，社區設計延續安縵飯店風格，不僅在材質與空間尺度上展現國際級設計水準，並獲得 2025年英國IAA 倫敦設計金獎及美國UN設計大獎雙重肯定。

▲▼ 「新潤安曼莊園」規劃逾20項全齡公設，結合潤咖啡與商業設施，打造複合宜居微型聚落，翻書、閱讀與咖啡香氣成為日常，讓城市生活多了一分從容 。（圖／ETtoday）

實際走進樣品屋，可以感受到空間尺度與採光配置所呈現的生活感。動線設計以實用為核心，兼顧開放感與收納機能，不論是一家三口或雙薪小家庭，都能在家中找到如同飯店般舒適而有質感的居住體驗。

從城市發展脈絡來看，桃園近年陸續出現多個複合開發案例，例如藝文特區導入書店、咖啡與影城的商場開發，或是青埔住宅串聯大型購物中心的規劃，但多半仍以垂直整合為主。相較之下，新潤安曼莊園更強調橫向環境連動，試圖讓住宅、商業、人文與自然綠意在同一生活尺度中相互串聯。

▲▼ 新潤安曼莊園全案726戶，主力規劃2至3房格局，鎖定首購族與年輕家庭需求，屬桃園少見的大型住宅開發案。（圖／ETtoday）

全案緊鄰虎頭山，坐擁市區稀有的山林綠意，並向外延伸串聯桃林鐵馬道、南崁溪河濱公園、忠義公園與大有梯田公園等綠帶系統，居住綠覆條件被市場視為可比擬北台灣天母、信義象山與文山仙跡岩等指標地段。

再結合大有國小與大有國中雙明星學區、大有路商圈、榮總桃園分院，以及基地本身與鄰近大型商場加總超過五千坪的複合空間規模，涵蓋住宅、商業、人文書店與健身俱樂部等多元機能，未來更規劃社區巴士系統，也讓桃園首座同時結合綠意、商業、工作、學區、醫療與休閒的複域宜居聚落逐步成形。

▲▼ 社區設計延續安曼飯店風格，不僅在材質與空間尺度上展現國際級設計水準，並獲得 2025 年英國 IAA 倫敦設計金獎及美國 UN 設計大獎雙重肯定 。（圖／ETtoday）

在市場反應上，新潤安曼莊園主打低自備與輕鬆付款方式，搭配成熟生活圈與完整複合宜居規劃，吸引大量首購族詢問，被市場視為桃園今年下半年最受期待的指標建案之一。

目前新潤安曼莊園接待中心已正式開放，民眾可預約賞屋，親身感受結合人文、生活與住宅機能的全新居住樣貌。



