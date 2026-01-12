10天完銷「傳奇預售案」轉手　屋主大賺3千萬退場

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲▼南港豪宅「華固天匯」近期中樓層屋主大賺2千多萬元出場。（圖／記者賴志昶攝）

▲南港指標豪宅「華固天匯」7樓戶轉手，屋主長抱13年，大賺逾3000萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

南港指標豪宅「華固天匯」15年前推出預售，締造出10天完銷佳績，成為焦點。而該社區成屋後轉手交易，許多屋主都獲利滿滿，最新7樓戶以8894萬元轉手，大賺3033萬元、漲幅51.7%，也是該豪宅獲利最多的一戶。

南港指標豪宅「華固天匯」在2010年推出預售，該案共計88戶，地主是台肥、華固分得40戶，華固部分則先行預售，在當年329檔期公開後短短10天就宣布全部完售，引發熱議。

至今，「華固天匯」屋齡已達13年，但寶刀未老，且隨南港房價水漲船高，該豪宅轉手也出現大幅度獲利，其中不乏獲利千萬元。

最新實價揭露，「華固天匯」7樓戶以8894萬元交易，該戶含車權狀96坪，拆算單價達100萬元，追平社區歷史最高單價。值得關注的是，前屋主持有13年，增值高達3033萬元、漲幅51.7%，也是該豪宅獲利最多的一戶。

中信房屋南港昆陽加盟店經理陳柏任表示，「華固天匯」位於經貿二路157巷，對面就是LaLaport商場，地段精華，生活機能佳，「當LaLaport開幕之後，在這一帶找房子的人確實變得更多，推升需求。」

至於本次交易的7樓戶，陳柏任表示：「雖然該戶面向後側，景觀視野條件較差，但由於社區釋出稀少，每坪成交100萬元並不算貴。」他說：「南港經貿園區有3大指標豪宅，包括『無雙日升月恆』、『大同璽苑 』、『華固天匯』，而後者為釋出量最少。」

▲▼ 南港 。（圖／記者項瀚攝）

▲南港經貿園區有3大指標豪宅，包括「無雙日升月恆」、「大同璽苑」、「華固天匯」。（圖為大同璽苑／記者項瀚攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「台北市超過7000萬元、1億元以內的豪宅產品，房價表現較差，因為卡到高價限貸3成，另一方面總價未破億元，也不屬超級豪宅範疇。」

葉沛堯表示：「本次交易的『華固天匯』屋齡13年、總價近9000萬元，但單價仍能繳出百萬元行情，顯示區域該類型產品釋出有限，且該社區品質也維持得相當不錯，仍具有市場性。」

觀察2025年南港區共有4社區成交總價過7000萬元交易，除了「華固天匯」，還包括「忠孝詠吉」、「正隆晶鑽」、「高過岸」，其中單價最高的是「忠孝詠吉」，該案位於永吉路，最高單價逼近119萬元。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲觀察2025年南港區共有4社區成交總價過7000萬元交易。（表／記者項瀚製）

南港豪宅大賺無雙日升月恆大同璽苑華固天匯中信房屋東森房屋

