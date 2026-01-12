台中千萬預售屋僅剩8.8％　「海線2字頭」成首購族最後希望

▲台中房價持續攀升，核心區新案價格屢創新高，也讓首購族的購屋門檻不斷被拉高。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房價持續攀升，也讓首購族的購屋門檻不斷被拉高。根據實登顯示，總價千萬元以內的預售屋選擇正快速減少，2025年佔總交易量不到9％，購屋族若預算有限，目光勢必得轉向海線及外圍蛋白區。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

[廣告]請繼續往下閱讀...

實價登錄資料顯示，七期重劃區指標豪宅已突破百萬元成交紀錄，在比價效應帶動下，市區房價呈現高位盤整，西屯區預售屋成交中位數已來到每坪61.2萬元，北屯機捷特區也達55.6萬元水準。

市調人員指出，以目前行情推算，市區1間標準2房含車位的預售產品，總價普遍需1500萬元至2000萬元以上，千萬預算在蛋黃區幾乎難以覓得合適物件。

▲台中市區1間標準2房含車位的預售產品，總價普遍需1500萬元至2000萬元以上，千萬預算在蛋黃區幾乎難以覓得合適物件 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

在市中心購屋空間受限的情況下，首購族明顯外移。2025年總價在千萬元內的交易佔比8.79%，1000萬至1500萬元佔比23.75%最高。預售屋最低總價仍落在800多萬元，但多集中於外圍區域。其中，大肚區「鼎川縱橫天廈」、龍井區「富騰漾HOUSE」也出現843萬元成交紀錄，仍守住千萬元內門檻。

若考量生活機能與街廓完整度，海線的市鎮中心成為目前千萬預算購屋族的主要戰場。該區包含清水、梧棲，成交中位數僅每坪23.7萬元，是台中少數仍維持2字頭行情的區段。此外，大甲、大安、外埔等甲安埔地區，2房產品的主力總價帶仍落在600萬至900萬元之間。

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔認為：「大部分低於千萬元的預售物件為華廈產品，這是由於市中心地價高昂，若基地達到一定規模（超過300坪），開發商會傾向極大化樓地板面積。外圍區傾向低成本建築包含新加坡式的華廈，不開挖地下室，將一樓規劃為開放式停車空間，以此降低建築成本與房價。」

對首購族而言，短期內市中心房價出現大幅修正的機率不高，沿著交通動線往外圍尋找合適產品，已成為目前預算型購屋族的主要策略。

黃昭閔說：「目前預售屋房交易金額最高佔比為2000萬元至3000萬元，這對首購族而言負擔極重，以台中來說貸款負擔率已超過所得的50%，雖然國際標準是以20年房貸為基準，但若以目前市場主流的30年房貸計算，負擔率約在40%左右，也並不算低。」

▲目前預售屋房交易金額最高佔比為2000萬元至3000萬元，這對首購族而言負擔極重，以台中來說貸款負擔率已超過所得的50%。（圖／記者陳筱惠攝）

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣