ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中千萬預售屋僅剩8.8％　「海線2字頭」成首購族最後希望

▲▼ 后里房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中房價持續攀升，核心區新案價格屢創新高，也讓首購族的購屋門檻不斷被拉高。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房價持續攀升，也讓首購族的購屋門檻不斷被拉高。根據實登顯示，總價千萬元以內的預售屋選擇正快速減少，2025年佔總交易量不到9％，購屋族若預算有限，目光勢必得轉向海線及外圍蛋白區。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」　帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

[廣告]請繼續往下閱讀...

實價登錄資料顯示，七期重劃區指標豪宅已突破百萬元成交紀錄，在比價效應帶動下，市區房價呈現高位盤整，西屯區預售屋成交中位數已來到每坪61.2萬元，北屯機捷特區也達55.6萬元水準。

市調人員指出，以目前行情推算，市區1間標準2房含車位的預售產品，總價普遍需1500萬元至2000萬元以上，千萬預算在蛋黃區幾乎難以覓得合適物件。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲台中市區1間標準2房含車位的預售產品，總價普遍需1500萬元至2000萬元以上，千萬預算在蛋黃區幾乎難以覓得合適物件 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

在市中心購屋空間受限的情況下，首購族明顯外移。2025年總價在千萬元內的交易佔比8.79%，1000萬至1500萬元佔比23.75%最高。預售屋最低總價仍落在800多萬元，但多集中於外圍區域。其中，大肚區「鼎川縱橫天廈」、龍井區「富騰漾HOUSE」也出現843萬元成交紀錄，仍守住千萬元內門檻。

若考量生活機能與街廓完整度，海線的市鎮中心成為目前千萬預算購屋族的主要戰場。該區包含清水、梧棲，成交中位數僅每坪23.7萬元，是台中少數仍維持2字頭行情的區段。此外，大甲、大安、外埔等甲安埔地區，2房產品的主力總價帶仍落在600萬至900萬元之間。

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔認為：「大部分低於千萬元的預售物件為華廈產品，這是由於市中心地價高昂，若基地達到一定規模（超過300坪），開發商會傾向極大化樓地板面積。外圍區傾向低成本建築包含新加坡式的華廈，不開挖地下室，將一樓規劃為開放式停車空間，以此降低建築成本與房價。」

對首購族而言，短期內市中心房價出現大幅修正的機率不高，沿著交通動線往外圍尋找合適產品，已成為目前預算型購屋族的主要策略。

黃昭閔說：「目前預售屋房交易金額最高佔比為2000萬元至3000萬元，這對首購族而言負擔極重，以台中來說貸款負擔率已超過所得的50%，雖然國際標準是以20年房貸為基準，但若以目前市場主流的30年房貸計算，負擔率約在40%左右，也並不算低。」

▲▼ 台中精機舊廠,好市多,上龍井,房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前預售屋房交易金額最高佔比為2000萬元至3000萬元，這對首購族而言負擔極重，以台中來說貸款負擔率已超過所得的50%。（圖／記者陳筱惠攝）

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」　帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

關鍵字：標籤:台中房價首購族預售屋海線房市分析

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台中千萬預售屋僅剩8.8％　「海線2字頭」成首購族最後希望

台中房價持續攀升，也讓首購族的購屋門檻不斷被拉高。根據實登顯示，總價千萬元以內的預售屋選擇正快速減少，2025年佔總交易量不到9％，購屋族若預算有限，目光勢必得轉向海線及外圍蛋白區。

7小時前

開不開工都是死！陳志聲揭土方危機才開始：房市1年半內不會見底

內政部國土管理署自今年（2026）元旦正式實施「營建剩餘土石方全流向管制」制度，卻因缺乏完善配套與足夠棄土場，全台建築工地在開工與停工之間進退兩難，台中精湛建設董事長陳志聲直言，目前業界已陷入「開工、不開工都是死」的困境。他同時也預期，「房市1年半內不會見底！」

9小時前

「土方之亂」引爆全台大停工　網友質疑：以前都亂倒？

近日營建剩餘土石方去化問題浮上檯面，隨著政府強化清運與申報制度，結果造成全台大停工，各地陸續出現「土方無處可倒」的困境，也讓沉痾已久的「土方之亂」再度成為焦點。

10小時前

新光三越原址再進化　新潤安曼莊園打造桃園複合宜居超級街區

位於桃園精華地段、前新光三越大有店原址，全新指標建案「新潤安曼莊園」正式亮相。新潤建設借鏡安縵飯店的設計美學，導入住宅、商業、休閒與教育等 Mixed Use 複合宜居概念，主打完整生活機能與相對輕負擔的購屋條件，再加上雙明星學區加持，被視為今年桃園最具討論度的代表性建案。

10小時前

10天完銷「傳奇預售案」轉手　屋主大賺3千萬退場

南港指標豪宅「華固天匯」15年前推出預售，締造出10天完銷佳績，成為焦點。而該社區成屋後轉手交易，許多屋主都獲利滿滿，最新7樓戶以8894萬元轉手，大賺3033萬元、漲幅51.7%，也是該豪宅獲利最多的一戶。

10小時前

資產避風港　泰國曼谷房市躍昇海外資產配置熱點

在全球面臨高通膨、地緣政治風險升溫與主要央行貨幣政策震盪之際，投資人愈發尋求能穩定抗通膨、具租金回報與長期增值潛力的資產。2025年以來，泰國曼谷房地產市場因具「實體資產、外資開放、租金強勁」等特性，逐步成為亞洲新興市場中的資金避險新寵。

11小時前

搶開2026年第一槍　北屯新案帶裝修「單坪現砍20萬元」

央行信用管制持續發酵，全台房市買氣轉趨保守，建商紛紛調整銷售策略，其中，上市建商富華創新（3056），傳出台中北屯新案「澐光」上週調整預售單價，祭出超級讓利價3字頭，相較去年區域最高行情「單坪現砍20萬元」，洗版中部房產圈。

12小時前

AI升級撼動太平房市　東森房屋立功加盟店以AI打造顧問式房仲新體驗

看準台中市太平區近年居住與房市需求持續升溫，東森房屋立功加盟店於115年1月10日上午舉行開幕典禮，現場邀請多位在地貴賓、業界夥伴到場共襄盛舉，透過剪綵與開幕儀式，宣告團隊深耕在地、服務再升級的全新里程碑。

12小時前

1年淨增加超過7000人　淡水1誘因登北台灣「人口收割區」

觀察北北基桃人口淨成長前10名行政區，大多房價都在2、3字頭，最貴的區域每坪也僅43萬元，相當親民。人口成長前3名分別為新北淡水區、桃園龜山區、桃園觀音區，年成長皆逾2%以上。

13小時前

地主不留！　開價1.6億賣「溫體牛宵夜名店」店面

2014年開幕的「牛大哥涮牛肉」，堅持採用當日溫體牛肉，開到凌晨12點，是高雄知名的宵夜餐廳，地主近期開出1.6億元出售，該店地坪81.68 坪，換算地價195.8萬元，該店目前正常營業中。

14小時前

金唱片觀眾帶大砲狂拍　保全奮力搶相機..強制驅離！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

搶開2026年第一槍　北屯新案..

10天完銷「傳奇預售案」轉手　..

付過頭期款！老公堅持「不付房貸..

建商開不開工都是死！陳志聲：房..

房子掛賣1年「現況超慘」　他收..

「土方之亂」引爆全台大停工　網..

房屋1個月就成交「買家竟是臨演..

金融界傳奇女將領軍　3.5億掃..

等不到交屋！台中預售屋主遇裁員..

浴室沒對外窗「潮濕到飄異味」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台中千萬預售屋僅剩8.8％　「..

建商開不開工都是死！陳志聲：房..

「土方之亂」引爆全台大停工　網..

新光三越原址進化　打造複合宜居..

10天完銷「傳奇預售案」轉手　..

泰國曼谷房市躍昇海外資產配置

搶開2026年第一槍　北屯新案..

東森房屋立功加盟店以AI打造顧..

1年淨增加超過7000人　淡水..

地主不留！　開價1.6億賣「溫..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366