七期「擦邊地段」更熱賣　台灣大道生活圈5年漲65.11%

記者陳筱惠／台中報導

七期房價屢創新高、推案密度逐步飽和之際，建商佈局重心也開始外移，不再僅鎖定七期核心，而是轉向緊鄰七期、生活機能與交通條件已相對成熟的周邊區段。西屯台灣大道沿線預售屋均價在5年間漲幅超過6成，專家認為，七期邊，是承接七期外溢買盤的關鍵帶。

西屯台灣大道沿線預售屋均價在5年間漲幅超過6成；同時，單元二及文心路捷運沿線，憑藉既有商圈基礎與完善交通網路，成功承接七期外溢買盤，吸引達麗、雙橡園、精銳、陸府、興富發、新美齊與允將等品牌建商相繼進場。

根據實價登錄統計，西屯台灣大道沿線預售屋均價自2021年每坪42.56萬元，至2025年已攀升至每坪70.27萬元，5年間漲幅達65.11%。即便近期整體房市交易量明顯降溫，該區價格仍維持相對穩健，顯示台灣大道作為市中心核心幹道，在市場修正階段仍具一定保值與抗跌性。

從交易表現來看，台灣大道沿線預售市場成交均價已站上7字頭，全年累計成交128筆。其中，達麗建設推出的「達麗拾穗」累計成交57筆，佔整體成交量近半，成為區段內量能最突出的指標個案。

品悅大勢邱子蘅認為，該案除具上市櫃建商背景外，基地本身具備三面臨路的角地稀缺條件，且步行可達未來捷運藍、綠線交會的「市政府站」，在產品規劃上，「達麗拾穗」全案規劃21～38坪、2至3房純住宅產品，且由中日建築團隊MAG操刀，具備競爭力。

除住宅案外，台灣大道上也有大型指標開發案陸續登場。興富發位於惠國段90地號的基地，面積達2500坪以上，並邀請國際建築事務所Aedas操刀外觀設計，預計2028年完工，完工後可望成為台中最高大樓，備受市場關注。

緊鄰七期的南屯文心捷運軸線，同樣出現大規模整合開發。新美齊以每坪338萬元、總價38.83億元，取得文心路與公益路口原BMW保養廠約1149坪土地，並與相鄰允將持有的1183坪基地進行整合，未來將規劃推出約1024戶住宅、並結合店舖與辦公室等多元產品。

另外，位於大正街、大墩十二街原芽米幼兒園的572坪土地，也將推出「鉅陞大蘊」新案，全案規劃99戶，價格則是坐7望8。

對此，台灣房屋信實重慶店店長張祐晨指出：「相較仍需時間發酵的重劃區，台灣大道、文心路與單元二等區段，因交通與商圈成熟度已具完整基礎，加上品牌建商密集佈局，正逐步成為承接七期外溢買盤的關鍵帶。」

即使整體市場量能轉趨保守，在市中心土地稀缺、品牌建商加持與實際成交表現支撐下，核心軸線個案仍有機會維持相對穩定的價格結構，未來市場焦點也將更回歸地段條件、產品規劃與實際居住需求的匹配度，而非單一題材驅動。

