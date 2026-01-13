ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

七期「擦邊地段」更熱賣　台灣大道生活圈5年漲65.11%

▲▼ 台灣大道 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中部建商佈局重心開始外移，不再僅鎖定七期核心，而是轉向緊鄰七期、生活機能與交通條件已相對成熟的周邊區段。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

七期房價屢創新高、推案密度逐步飽和之際，建商佈局重心也開始外移，不再僅鎖定七期核心，而是轉向緊鄰七期、生活機能與交通條件已相對成熟的周邊區段。西屯台灣大道沿線預售屋均價在5年間漲幅超過6成，專家認為，七期邊，是承接七期外溢買盤的關鍵帶。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」　帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

[廣告]請繼續往下閱讀...

西屯台灣大道沿線預售屋均價在5年間漲幅超過6成；同時，單元二及文心路捷運沿線，憑藉既有商圈基礎與完善交通網路，成功承接七期外溢買盤，吸引達麗、雙橡園、精銳、陸府、興富發、新美齊與允將等品牌建商相繼進場。

根據實價登錄統計，西屯台灣大道沿線預售屋均價自2021年每坪42.56萬元，至2025年已攀升至每坪70.27萬元，5年間漲幅達65.11%。即便近期整體房市交易量明顯降溫，該區價格仍維持相對穩健，顯示台灣大道作為市中心核心幹道，在市場修正階段仍具一定保值與抗跌性。

從交易表現來看，台灣大道沿線預售市場成交均價已站上7字頭，全年累計成交128筆。其中，達麗建設推出的「達麗拾穗」累計成交57筆，佔整體成交量近半，成為區段內量能最突出的指標個案。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲西屯台灣大道沿線預售屋均價在5年間漲幅超過6成。（圖／記者陳筱惠攝）

品悅大勢邱子蘅認為，該案除具上市櫃建商背景外，基地本身具備三面臨路的角地稀缺條件，且步行可達未來捷運藍、綠線交會的「市政府站」，在產品規劃上，「達麗拾穗」全案規劃21～38坪、2至3房純住宅產品，且由中日建築團隊MAG操刀，具備競爭力。

除住宅案外，台灣大道上也有大型指標開發案陸續登場。興富發位於惠國段90地號的基地，面積達2500坪以上，並邀請國際建築事務所Aedas操刀外觀設計，預計2028年完工，完工後可望成為台中最高大樓，備受市場關注。

緊鄰七期的南屯文心捷運軸線，同樣出現大規模整合開發。新美齊以每坪338萬元、總價38.83億元，取得文心路與公益路口原BMW保養廠約1149坪土地，並與相鄰允將持有的1183坪基地進行整合，未來將規劃推出約1024戶住宅、並結合店舖與辦公室等多元產品。

另外，位於大正街、大墩十二街原芽米幼兒園的572坪土地，也將推出「鉅陞大蘊」新案，全案規劃99戶，價格則是坐7望8。

對此，台灣房屋信實重慶店店長張祐晨指出：「相較仍需時間發酵的重劃區，台灣大道、文心路與單元二等區段，因交通與商圈成熟度已具完整基礎，加上品牌建商密集佈局，正逐步成為承接七期外溢買盤的關鍵帶。」

即使整體市場量能轉趨保守，在市中心土地稀缺、品牌建商加持與實際成交表現支撐下，核心軸線個案仍有機會維持相對穩定的價格結構，未來市場焦點也將更回歸地段條件、產品規劃與實際居住需求的匹配度，而非單一題材驅動。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」　帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

關鍵字：七期台灣大道房價飆升西屯預售屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

月洗1111台車打平租金 　日本美容廠天價接手內湖KIA舊址

內科汽車產業大洗牌，行愛路上的KIA內湖旗艦店撤出後，該店面以每月50萬元出租，由日本最大汽車美容品牌「KeePer PRO SHOP」接手。該店洗車最便宜1台450元，換算每月至少洗1111台才能打平，但專家表示，該店主打一台車上萬元的高端鍍膜服務，認為仍能做得起來。

1小時前

花園夜市「激點地標」變豪宅　每坪衝59.9萬在地驚呆

花園夜市是全台知名景點，對面的「激點情境旅館G Motel」經營至少20年，堪稱台南地標，國泰建設2023年以9.2億元入手，去年熄燈後，整棟拆除推出預售案「國泰原美」，實登首次揭露，已售出32筆，最高單價59.9萬元，驚呆在地人下巴。

2小時前

橋頭大地主再出手　13億吃高科實中旁2480坪地

橋頭的高雄新市鎮近年受惠橋科、台積電議題，房地價雙雙大幅飆漲。鼎宇建設陸續布局新市鎮，堪稱當地大地主，近期傳出再度入手高科實中附近2480坪土地，與自家高科實中首排5900坪基地相鄰，據了解，成交價約13.6億元，實登尚未公布，鼎宇證實已入手。

2小時前

七期「擦邊地段」更熱賣　台灣大道生活圈5年漲65.11%

七期房價屢創新高、推案密度逐步飽和之際，建商佈局重心也開始外移，不再僅鎖定七期核心，而是轉向緊鄰七期、生活機能與交通條件已相對成熟的周邊區段。西屯台灣大道沿線預售屋均價在5年間漲幅超過6成，專家認為，七期邊，是承接七期外溢買盤的關鍵帶。

3小時前

土方之亂！　台中189案停工「每天燒千萬」：官逼民反

上週五傍晚，有一群人無法開心迎接周末。全國各縣市不動產開發公會理事長齊聚台北召開記者會，對政府新上路的「營建剩餘土石方全流向管制」提出強烈控訴，直言政策「沒配套就硬上」，讓全國已開挖工地陷入大規模停工潮，「光台中，就有189個工地被迫停擺，每天光利息就燒掉好幾千萬」，不只建商資金鏈岌岌可危，連工班、司機等基層勞工生計都面臨斷炊危機。

7小時前

台中千萬預售屋僅剩8.8％　「海線2字頭」成首購族最後希望

台中房價持續攀升，也讓首購族的購屋門檻不斷被拉高。根據實登顯示，總價千萬元以內的預售屋選擇正快速減少，2025年佔總交易量不到9％，購屋族若預算有限，目光勢必得轉向海線及外圍蛋白區。

20小時前

開不開工都是死！陳志聲揭土方危機才開始：房市1年半內不會見底

內政部國土管理署自今年（2026）元旦正式實施「營建剩餘土石方全流向管制」制度，卻因缺乏完善配套與足夠棄土場，全台建築工地在開工與停工之間進退兩難，台中精湛建設董事長陳志聲直言，目前業界已陷入「開工、不開工都是死」的困境。他同時也預期，「房市1年半內不會見底！」

22小時前

「土方之亂」引爆全台大停工　網友質疑：以前都亂倒？

近日營建剩餘土石方去化問題浮上檯面，隨著政府強化清運與申報制度，結果造成全台大停工，各地陸續出現「土方無處可倒」的困境，也讓沉痾已久的「土方之亂」再度成為焦點。

22小時前

新光三越原址再進化　新潤安曼莊園打造桃園複合宜居超級街區

位於桃園精華地段、前新光三越大有店原址，全新指標建案「新潤安曼莊園」正式亮相。新潤建設借鏡安縵飯店的設計美學，導入住宅、商業、休閒與教育等 Mixed Use 複合宜居概念，主打完整生活機能與相對輕負擔的購屋條件，再加上雙明星學區加持，被視為今年桃園最具討論度的代表性建案。

23小時前

10天完銷「傳奇預售案」轉手　屋主大賺3千萬退場

南港指標豪宅「華固天匯」15年前推出預售，締造出10天完銷佳績，成為焦點。而該社區成屋後轉手交易，許多屋主都獲利滿滿，最新7樓戶以8894萬元轉手，大賺3033萬元、漲幅51.7%，也是該豪宅獲利最多的一戶。

23小時前

金唱片觀眾帶大砲狂拍　保全奮力搶相機..強制驅離！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

土方之亂！　台中189案停工「..

搶開2026年第一槍　北屯新案..

10天完銷「傳奇預售案」轉手　..

房子掛賣1年「現況超慘」　他收..

付過頭期款！老公堅持「不付房貸..

建商開不開工都是死！陳志聲：房..

房屋1個月就成交「買家竟是臨演..

「土方之亂」引爆全台大停工　網..

等不到交屋！台中預售屋主遇裁員..

橋頭大地主再出手　13億吃高科..

ETtoday房產雲

最新新聞more

月洗1111台車打平租金 　日..

花園夜市「激點地標」變豪宅　每..

橋頭大地主再出手　13億吃高科..

七期「擦邊地段」更熱賣　台灣大..

土方之亂！　台中189案停工「..

台中千萬預售屋僅剩8.8％　「..

建商開不開工都是死！陳志聲：房..

「土方之亂」引爆全台大停工　網..

新光三越原址進化　打造複合宜居..

10天完銷「傳奇預售案」轉手　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366