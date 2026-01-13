ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

汐止房價不跌反漲　在地房仲指6大關鍵支撐力

▲▼汐止房市情境。（圖／記者陳韋帆攝）

▲新北市汐止區房市剛性需求強、市中心地段供給有限，房價表現堅挺。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

近期汐止新案價格成交8字頭，再創區域新高價，在地房仲觀察，汐止精華商圈的中古大樓釋出稀少，中小坪數產品價格沒有修正、甚至持續創高。他分析，汐止房價表現堅挺，背後有6大關鍵因素。

雖然全台房市景氣不佳，但新北汐止房價表現依舊強勢，近期實價揭露，預售新案成交占上8字頭再創區域新高。東森房屋汐止中興加盟店東蔡明俊直言：「該地點相對精華，緊鄰汐止火車站，且關鍵是規劃為中小坪數，總價控制得宜，成交8字頭並不過分。」

蔡明俊表示：「 汐止不僅新案稀缺，中古大樓釋出也相當稀少，只要是在生活機能便利的精華商圈，像是樟樹、福德、建成、區公所、汐止站、汐科站等區域，剛性需求都非常強勁。」

蔡明俊進一步表示：「這些精華區段的中古大樓屋齡多在20年以上，但只要總價控制在1000~1500萬元，基本上站穩6字頭、還有個案衝到每坪70~80萬元，而若總價在2000萬元以上，單價表現就比較疲弱，這1年多來則出現微幅價格修正。」

為何汐止中小坪數的中古大樓房價不跌反漲？蔡明俊指出6大原因：「首先是供給量稀少，第二是台北市房價高，尤其是東區、南港一帶讓許多客戶下不了手，大幅外溢到汐止。第三，老汐止人以及二代子女，對在地的黏著度高，換屋、子女首購的剛性需求也持續存在，使汐止地區剛需買盤源源不絕。」

▲▼ 捷運汐止東湖線開工動土典禮-侯友宜 。（圖／記者黃克翔攝）

▲捷運汐止東湖線已於去年3月20日正式動工，朝向2032年完工目標努力。（圖／記者黃克翔攝）

第四，蔡明俊表示：「捷運汐東線已於去年3月20日正式動工，這條捷運線連接東湖，雖然實務上的交通機能可能仍不及既有的火車，但畢竟還是一項重大建設，除了屋主期待值增加，買方也有認知未來房價將現補漲。」

第五，蔡明俊表示：「汐止中小坪數中古大樓租金持續走強，在主要商圈中，獨立套房過去每間月租1.2~1.4萬元，現在已來到1.7~1.8萬元行情；2房不含車位則已要價2.5~2.8萬元，汐止大量的租屋需求是帶動房價在不景氣中續漲的關鍵之一。」

第六，蔡明俊表示：「汐止市中心新案非常稀缺，近期陸續推出的新案都繳出非常亮眼的價格，屢創新高，這也形成了明顯的比價效應，連帶拉動區域中古大樓行情。」

▲▼ 汐止 。（圖／東森房屋提供）

▲蔡明俊表示，汐止市中心新案非常稀缺，近期陸續推出的新案都繳出非常亮眼的價格，這也形成了明顯的比價效應，拉動區域中古大樓行情（圖／東森房屋提供）

汐止房價沒跌8字頭新建案中古大樓東森房屋蔡明俊

