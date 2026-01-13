蛋黃沒有破！　北市平均轉手獲利492萬登六都之冠

▲觀察六都房屋轉手獲利金額，2025年下滑4.7%，但雙北仍展現出韌性。（圖／記者董美琪攝）

記者項瀚／台北報導

六都房屋轉手獲利金額2025年下滑4.7%，其中，雙北市仍展現出韌性，台北市不僅轉手平均獲利492.5萬元居冠，且年增1成也是六都最高。專家表示，近來資金明顯回防蛋黃區，具成熟機能與剛性需求的都會區，房價更具支撐力道。

住商機構統計實價資料，2025年全台售屋平均獲利金額約縮水4.7%，不過雙北房市仍展現出韌性，其中房價最高的台北市，不僅轉手平均獲利492.5萬元居六都冠軍，且年增1成也是六都最高。

住商不動產台北市區經理錢思明分析：「全台買氣陷入急凍，讓資產族群的金流逐漸進行防禦性轉移，其中雙北由於具備成熟機能，不管是換屋客群、剛需人口相對具資產條件，對房價可承受度明顯較高，因此整體屋主就算在房市寒流中銷售，仍具有不少增值空間。」

▲六都暨全台轉手獲利金額表。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充：「台北市房屋單價高於其他五都許多，且屋主大多持有多年，獲利幅度也自然會更多，另外北市剛需買盤穩定、供給量有限，在這一波房市修正當中，價格也是相對最為堅挺。」

另外，曾敬德表示：「根據上半年個人房地合一稅繳稅資料顯示，最多人繳納的是20%的房地合一稅，平均繳納房地合一稅88.7萬，換算屋主平均獲利高達443.6萬元，顯示這波景氣大多頭，對於持有超過5年的屋主，資產價格都出現明顯增值。」

中南部縣市2025年出現獲利回吐現象。數據顯示，高雄市屋主平均轉手獲利金額，從361.6萬元降至324萬元，跌幅10.4%，為六都最深。至於台中市、台南市，屋主轉手獲利金額也分別衰退9.5%、9.2%。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「中南部縣市憑藉著科技產業、重大建設等議題，自疫情以來房價漲勢強勁，但隨著利多題材發酵完畢，加上大環境影響，投資買盤退場，買方追價力道減弱，如賣方急於脫手，勢必得在價格上做出讓步。」

