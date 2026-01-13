怪手偷拆百年「敦煌堂」　地主擺棺槓建商：吃人夠夠！

▲大肚區瑞井路周邊佔地約530坪的洪姓家族百年古厝「敦煌堂」，3.5年前遭怪手進場拆除引發爭議。（圖／讀者提供）

記者陳筱惠／台中報導

大肚區瑞井路85巷爆發建設糾紛，該處佔地約530坪的洪姓家族百年古厝「敦煌堂」，3.5年前遭怪手進場拆除引發爭議，後續更引發道路使用權問題。近期地主再出面控訴收到建商發函要求清理偷拆的建築廢棄物，直言「吃人夠夠」，讓他氣到在現場放了一口棺材抗議。

3年多前，瑞井社區附近佔地約530坪的洪姓家族百年古厝「敦煌堂」，在清晨時被挖土機突擊，全部被拆除，其中過程中引發文化保存、私有財產權及建築審查程序等多重爭議。

▲百年古厝「敦煌堂」，在清晨時被挖土機突擊，全部被拆除，其中過程中引發文化保存、私有財產權及建築審查程序等多重爭議。（圖／讀者提供）

洪姓地主一方指出，建商僅取得古厝基地的28坪的土地持分，且後續經歷分割完成，但地主控訴建商在未經全體共有人同意下，對整體地上物進行全面性破壞，目前已依法提起民事求償。

據了解，「敦煌堂」古厝早年曾獲內政部補助作為農村公共設施活化場域，不僅是洪姓家族世居建物，也曾作為影視拍攝、觀光打卡地點，建物內甚至保留二戰時期彈孔遺跡，具不可回復的歷史與文化價值。

且更令家族成員難以接受的是，拆除後建商竟於去年11月底寄發存證信函，要求地主自行清理因拆除所遺留的土石與磚塊，「破壞者反過來要求受害者善後，令人錯愕」。

▲▼ 近期該地主再出面控訴建商「吃人夠夠」，連建商拆除的建築廢棄物都要地主清除，讓他氣到放棺材抗議。（圖／讀者提供）

除古厝拆除爭議外，瑞井路85巷的通行權問題也成為爭執焦點。尤其是該建商已經在該區域推出百戶社區，正在預售下一案，但不論是建商興建、住戶通行，都會經過瑞井路85巷。」

而這條私有道路建商僅持有約46%持分，其餘54%仍屬洪家所有，在未簽訂任何通行契約、未支付對價的情況下，已經長期提供新建大樓上百戶住戶作為聯外通道。

▲洪姓家族百年古厝「敦煌堂」遭拆除爭議未解，後續再引發道路使用權等問題 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

律師沈淑宜指出：「依《民法》規定，此行為已涉及侵權及不當得利，若侵權狀態持續，將依法設置柵欄管理，未來通行須依法付費或另尋合法道路。」

沈淑宜認為：「該建案在聯外道路為私有土地、且未取得全體共有人同意的情況下，仍順利取得建造執照。實際到現場，該大樓出入口道路寬度僅最大6米，至小4.3米，我們沒有要怪誰，但是第一，私有道路未全體同意，為何可作為建照審查依據？第二，文化資產不能因開發被犧牲、私有財產權不能被有權勢者任意使用？第三，消防救災動線是否曾實地檢視，是否符合公共安全標準？」

詢問茂洋建設，至截稿前對方並無回應。

