比住宅用地還貴！　夢時代旁道路用地每坪30萬成交

記者張雅雲／高雄報導

高雄前鎮近年因產業轉型與都市計畫調整議題發酵，有機會調整土地使用分區，根據實登，夢時代附近有626坪道路用地，去年9月以單價30萬元成交，甚至比一般住宅用地還高，信義房屋專家表示，已有買家開始提前卡位。

第七波信用管制後，高雄房地買氣冷淡，根據實登顯示，前鎮區新生段土地去年9月出現成交，一共包含4筆地號，合計共626.48坪，使用分區為道路用地，並備註「(包含)公共設施保留地」，成交價達1億8794.4萬元，換算單價30萬元，甚至比部分前鎮的住宅區地價還高，且為去年成交面積最大的道路用地。據查，買賣雙方均為自然人。

在地仲介透露，該區正進行「變更高雄多功能經貿園區都市計畫通盤檢討案」，範圍為鼓山一路以東，五福路、公園二路以南，沿高雄港第二船渠、第四船渠至前鎮河、凱旋路以北，一心路以東之區域。

該區有意進行都市計畫通盤檢討，調整土地使用分區，以因應新興產業需求，發展體感園區、會展、以及數位內容等新興產業，在地仲介分析，不少投資者近年已陸續「卡位」該區。

信義房屋亞洲新灣店專員張雁喬表示，該區鄰近夢時代，多以產業用地、倉儲與物流機能為主，住宅開發比例不高，也使得土地價格基期相對市中心偏低，且因開發限制多、使用彈性低，地價長期低迷，但近年隨高市府研議檢討土地使用分區，加上產業進駐逐步明朗，吸引投資人入手。

張雁喬分析，近期成交案件多為自然人名義購入，且屬於分批、長期佈局，「有些地主早在多年以前就開始在這一帶累積土地，只要市場釋出，就會持續購入。」

以近期成交案例來看，零星、百坪以下的畸零地，單價落在個位數的都有，但若基地完整、面積達數百坪以上，單價可站上每坪30萬元，顯示市場對「可整合性」高度買單。

張雁喬指出，道路用地雖然在短期內無法直接開發，但若未來配合都市計畫調整、容積移轉或公共設施回饋機制，往往能轉化為開發籌碼，因此成為部分資金雄厚投資人長線佈局的標的。

