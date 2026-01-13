花園夜市「激點地標」變豪宅　每坪衝59.9萬在地驚呆

▲花園夜市是全台知名景點，「激點情境旅館G Motel」在地經營至少20年，去年國泰建設入手後改為預售案推出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

花園夜市是全台知名景點，對面的「激點情境旅館G Motel」經營至少20年，堪稱台南地標，國泰建設2023年以9.2億元入手，去年熄燈後，整棟拆除推出預售案「國泰原美」，實登首次揭露，已售出32筆，最高單價59.9萬元，驚呆在地人下巴。

北區屬於台南市中心生活圈，且低密度、高綠覆率，早年就是台南的富人聚落，近期由南山人壽興建南山廣場，在新光三越小北門店進駐該商場後，商業機能更蓬勃。

陸續有建商看好該區發展積極卡位，多分布在花園夜市周邊。正對花園夜市的「激點情境旅館G Motel」，2023年由國泰建設以9.2億元入手，換算土地每坪單價約89.7萬元，去年拆除時曾掀起一波回憶殺，不少去過的旅客都相當不捨。

去年底國泰火速推出預售案「國泰原美」，規劃45~58坪、3房，11日實登首次揭露，一口氣揭露32筆，單價介於53.39~59.91萬元，買氣創北區近期新高。龍閣廣告執行副總陳雨利表示，目前北區最貴預售案單價為60.06萬元，分別由「成大之森」、「城之樹」在2025年6月、2024年12月成交，60萬天花板價至今仍未被打破。

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，北區近年受惠商圈成熟與機能完整，買盤結構除了首購外，也有不少換屋族與在地置產客，在信用管制與整體市場量縮背景下，中大坪數產品去化相對考驗「地段、品牌與規劃」的綜合實力。

佘光宗認為，換屋型產品正處於市場真空期，相對競爭激烈的小宅，買方更在意格局尺度、公設規劃與社區質感，若能搭配品牌力與成熟生活圈支撐，加上總價控制在4000萬元內，避開豪宅限貸線，用「坪數分眾」拉開產品差異化，買氣表現仍有撐盤空間。

佘光宗指出，日前國泰建設再度以總價7億226.8萬元、每坪約96萬元，卡位花園夜市附近的住4土地，該地位於和緯路三段、文賢一路口，約731.53坪，目前租給日系平價服飾店「思夢樂」，短期內應無開發計畫，以地價加上未來營建成本換算，外界預估，新案開價將站6字頭，再衝高區域房價天花板。

