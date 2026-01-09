靠自己買1350萬房子「家人卻笑他盤子」房價會跌！全場挺：別理會

▲買房被家人潑冷水。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

買房是一筆龐大的開銷，動輒幾百、甚至上千萬的買賣，許多人咬著牙也要拚一個屬於自己的家，一名網友表示，剛在台中北屯購入一間3房2廳2衛的中古屋，成交價1350萬元，家人卻說「你買在高點了」，之後房價會大跌，甚至被酸「盤子」，原本的喜悅瞬間全沒了，開始懷疑自己是否做錯決定。

原PO在Dcard，決定買下這間房，是因為看好區域的未來發展，包括捷運規劃，以及中國醫藥大學附設醫院預計在年底啟用，讓他對該區潛力充滿信心，用1350萬買下3房2廳2衛的中古屋。

他經過實價登錄比價，同類型物件普遍落在1350至1400萬元間，還有鄰戶6年屋成交價為1300萬元，認為入手價格合理。

沒想到與家人分享喜訊時，卻遭到一連串打擊，除了被認為買貴，還被提醒「北屯區空屋率很高、房價即將大跌」。他坦言，房款全由自己支付，家中並未資助，家人的否定，讓他心情大受影響，「覺得非常沮喪，也開始懷疑自己的決定。」

貼文曝光，不少人留言安慰，「家人的話就聽聽就好」、「自住房只要考慮地點，與自身能否負擔即可」、「自己出錢、自己決定」、「會酸人的，多半是自己做不到」、「你靠自己買房已經很厲害了，不需要別人的認可」、「我遇到長輩他們也都這樣說～過幾年就沒事了，自己住自己開心最重要」。