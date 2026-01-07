大里老牌婚宴會館屢傳交易　新址地主持有4年賺億元退場

記者陳筱惠／台中報導

大里區指標性婚宴會館「菊園」不論新舊址都傳出異動，位於永隆路的「舊菊園」建物目前已全數拆除淨空，位於德芳南路上的現址雖仍維持營運，但也傳出土地已轉手給開發方。信義房屋專家表示，大里二期重劃區具備完整交通與生活機能，區內新建大樓供給有限，周邊具質感的成熟社區仍有穩定自住與換屋買盤支撐。

▲大里區德芳南路上「菊園婚宴會館」現址維持營運，但傳出土地已轉手給開發方。（圖／記者陳筱惠攝）

過去20年來，「菊園」是大里人舉辦婚宴、家族聚餐的首選之地。菊園永隆店近日現場已動工將建物「拆到見底」，雖然地籍資料尚未顯示異動，拆除執照也由家族地主申請，是要售地、租地還是再蓋新型態店面，未來動向相當引人注目。

而「菊園」德芳南路現址，目前營業中，更加碼販售年菜，該棟建物1000坪與土地約559坪，在2021年以總價4.357億元交易給12位具有營建背景的自然人，不過去年底則又傳出轉手訊息。

據悉，地主原本每坪開出128萬元、總價7.1億元求售，但恰逢景氣反轉，建商獵地更加審慎，最終成交單價落在約93萬元、總價5.2億元上下。算算前地主持有約4年，小賺約1億元出場。

目前建物與土地雖未見異動，查詢上市櫃公司重大訊息，也未見該筆資訊揭露，但「新菊園」再度轉手，儼然已是在地「公開的秘密」。

▲台中大里區指標性婚宴會館「菊園」不論新舊址都傳出異動 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

據知情人士透露，土地現況出租給菊園，每月租金落在34~35萬元，本來租期至2025年10月底，後續續簽增至2027年4月，且據他了解，每月租金調整至60萬元以上。

信義房屋南屯店店經理徐炳訓分析：「基地位於40米德芳南路沿線，面馬路右手側尚可整合既有停車場，整體面積上看700坪，加上地形方正，可直接開發，條件相對稀有。」

▲菊園永隆路舊址，近日現場已動工將建物拆到見底，地籍資料尚未顯示異動。（圖／記者陳筱惠攝）

徐炳訓分析：「大里二期重劃區具備完整交通與生活機能，國光路、德芳南路一路銜接至台74線快速道路，區域仁愛醫院長庚醫療體系已進駐，帶動醫師族群購置房產，加上區內新建大樓供給有限，周邊具質感的成熟社區仍有穩定自住與換屋買盤支撐。」

此外，德芳南路商圈近年餐飲品牌密集進駐，搭配鄰近爽文國中等明星學區，生活氛圍逐步成形，已被在地市場形容為「大里版公益路」，近期推案部分有睦唐「大隱德芳」規劃坪數38坪起，3房格局，就受到不少換屋族青睞。

睦唐建設執行長王耀增說：「大里區長年以自住需求為主，德芳南路又坐擁台63線、台74線及國道3號，南來北往機動性極佳。未來還有捷運紫線、橘線議題，以自住前景來說，具備穩定支撐與長線發展潛力。」

