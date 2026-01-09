1戶租客卡750坪都更？　重慶北眼鏡行親上火線駁傳言

記者項瀚／台北報導

台北市重慶北路一排老屋將都更，已包上圍籬，部分區域甚至已經拆除，但中間有2棟透天豎立沒有包起來，其中1間眼鏡行甚至還在營業中，景象突兀。對此，眼鏡行、建商都回應了。

▲台北市重慶北路一排老屋將都更，已包上圍籬，部分區域甚至已經拆除，但中間有2棟透天豎立沒有包起來，景象突兀。（圖／記者項瀚攝）

台北市重慶北路一排老屋將都更，並已包上圍籬，部分區域甚至已經拆除，但唯獨2棟透天豎立沒有包起來，其中一間為「蘋果眼鏡行」甚至還亮著燈營業中，景象突兀，引發網友熱議。

這間眼鏡行門口高掛「都更特賣，最後機會」，但這布條已經掛好一陣子，還掛著、店也還開著。有網友爆料，主因是眼鏡行租客想在都更分一杯羹，因此遲遲不搬。

記者實地走訪，眼鏡行老闆否認這樣的說法，他說：「沒有什麼想分一杯羹的問題，都更是建商與房東的事。」但他也坦承：「跟房東之間有一些租賃糾紛，現在已進入法律程序。」





▲眼鏡行老闆駁斥「都更想分一杯羹」的爆料，但坦言跟房東有租賃糾紛。（圖／記者項瀚攝）

經查，該案為潤泰的都更案，潤泰在2023年10月發布重訊，簽下該案。該案座落大同區重慶北路、民生西路交叉口，為一片老透天，基地面積達750坪。

潤泰發言人陳柏宇表示：「該案歷經多年整合，地主已大多數同意都更，目前有1戶租客尚未搬離，公司已依法啟動申請代拆程序作業，目前已完成私調作業，後續將進行公調作業，個案不會因為租客與房東之間的問題而卡住，預計最快今年動工、明年開案，將興建1棟地上25層、1棟14層建物，推出中小坪數住宅。」

為何除眼鏡行，隔壁還有1棟透天沒有包起來？陳柏宇表示：「該案透天為磚牆結構，基於安全考量，因此待眼鏡行要拆時再一併拆除。」

▲潤泰重慶北路二段都更案整理。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

