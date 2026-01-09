到外縣市求職+找房！她遇到「1狀況」太無奈　網喊：不用太誠實

▲原PO既要找工作，又要找房子。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

如果沒有留在家鄉，到底要先找工作，還是先找租屋處？近日就有網友發文表示，她最近在找工作和房子，結果約看房時，往往會被問有沒有工作？面試時，則被問住在哪，讓她很無奈。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「到底怎麼租屋」為標題發文，提到她最近在外縣市找房子和工作，但每次預約看房，都會被問到有沒有工作？而當她去面試時，則會被問住在哪裡？因此她只好說自己已經看中的租屋處位置，同時表明可以一個禮拜內上工。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，不論是房子還是工作那邊，都會要一個「確定」的答案，讓原PO覺得這根本就是鬼打牆，她雖能理解雙方的顧慮，但對社會新鮮人來說，真的覺得很難，如果她直接告訴房東，自己可以一次繳半年或一年的費用會比較好嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「先找工作，報到日期不要壓這麼短，大多房東都會希望有穩定工作，這樣你才有可能會租長期」、「個人是覺得可以不用太誠實？換個說法。譬如：工作就說心裡8成確定會租那間的大概區域，也不要特別說還在找；租屋會說有幾間已經有給offer ，以及存款足夠1年的房租」。還有網友分享，「我第一份工作，我說我先住朋友家也錄取了，我看到能立刻入住的直接簽」。