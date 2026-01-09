ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

到外縣市求職+找房！她遇到「1狀況」太無奈　網喊：不用太誠實

▲▼學弟扮人間月老租屋意外獲真愛。（圖／Unsplash）

▲原PO既要找工作，又要找房子。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

如果沒有留在家鄉，到底要先找工作，還是先找租屋處？近日就有網友發文表示，她最近在找工作和房子，結果約看房時，往往會被問有沒有工作？面試時，則被問住在哪，讓她很無奈。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「到底怎麼租屋」為標題發文，提到她最近在外縣市找房子和工作，但每次預約看房，都會被問到有沒有工作？而當她去面試時，則會被問住在哪裡？因此她只好說自己已經看中的租屋處位置，同時表明可以一個禮拜內上工。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，不論是房子還是工作那邊，都會要一個「確定」的答案，讓原PO覺得這根本就是鬼打牆，她雖能理解雙方的顧慮，但對社會新鮮人來說，真的覺得很難，如果她直接告訴房東，自己可以一次繳半年或一年的費用會比較好嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「先找工作，報到日期不要壓這麼短，大多房東都會希望有穩定工作，這樣你才有可能會租長期」、「個人是覺得可以不用太誠實？換個說法。譬如：工作就說心裡8成確定會租那間的大概區域，也不要特別說還在找；租屋會說有幾間已經有給offer ，以及存款足夠1年的房租」。還有網友分享，「我第一份工作，我說我先住朋友家也錄取了，我看到能立刻入住的直接簽」。

關鍵字：工作租屋Dcard

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「越南王」現身　大肚山神秘「客製化別墅」細節首曝光

事業版圖龐大、被稱為「越南王」的丁善理家族，在台中大肚山坐擁14.2公頃土地，規劃成「富域里山」多元生態社區，頗為神秘。該案為客製化別墅園區，規劃細節首次曝光，目前已有近10組買方入手。

25分鐘前

靠自己買1350萬房子「家人卻笑他盤子」房價會跌！全場挺：別理會

買房是一筆龐大的開銷，動輒幾百、甚至上千萬的買賣，許多人咬著牙也要拚一個屬於自己的家，一名網友表示，剛在台中北屯購入一間3房2廳2衛的中古屋，成交價1350萬元，家人卻說「你買在高點了」，之後房價會大跌，甚至被酸「盤子」，原本的喜悅瞬間全沒了，開始懷疑自己是否做錯決定。

48分鐘前

2年前「竹北房價超車板橋」大票笑爛　他如今傻了：是真的？

有網友表示，兩三年前看到鄉民預言「竹北終將翻轉房市、超越板橋」時，大家都笑翻，如今卻發現竹北單價似乎真的往上衝，「感覺再五年，房價就是竹北與台北市之爭」，話題引發討論。

1小時前

買房4年後交屋！銀行友「突問1句」氣氛急凍　她喊：千萬留意

知名地產專欄作家「地產秘密客 Ting & Sam」日前在臉書發文，分享真實案例提醒購屋族，現在房價高漲，一不小心就可能踩進「高價豪宅門檻」，後續貸款與資金審查，恐怕比想像中還嚴格。

1小時前

「泥漿溫泉聖地」開發卡關　南市邀700名地主到場解套

關子嶺泥漿溫泉是知名觀光聖地，台南市府13日將舉辦「關子嶺地區旅館開發環境影響評估宣導說明會」，邀請700餘位地主及有意申設旅館的潛在業者出席。專家表示，關子嶺不少地主、賣家認定該區具觀光價值與稀有性，惜售心態偏強，交易量因此長年偏少。

1小時前

浴室沒有對外窗「潮濕到飄異味」超崩潰！過來人推2法寶

浴室缺乏對外窗或排風設備，長期面臨潮濕悶熱，相信不少人有同樣的困擾。一名網友表示，搬進新房，雖然整體環境不錯，但浴室沒有抽風機，每次洗澡後總是濕氣重又悶熱，甚至還有異味飄出，讓他很困擾。對此，信義房屋專家建議，快速方便的話可以用除濕機，不然就重新找一間浴室有抽風機的房子。

2小時前

北士科外溢效應發酵！「漢皇韶光」跨橋即享產業紅利「8字頭房價＋捷運」吸科技與金融客群進場

北士科不僅帶動核心區房市升溫，其產業能量更開始向周邊生活圈外溢，促使購屋族重新思考居住與資產配置的最佳落點。其中，與北士科僅一橋之隔的社子、葫蘆堵生活圈，因生活機能成熟、公共建設加持交通條件逐步到位，加上房市條件相對親民，近期明顯吸引科技與金融相關從業族群進場，成為外溢效應下的受惠區域之一。

2小時前

「女生一定要有自己的家」　看房10年出手引共鳴

高房價讓人陷入「想買、買不起、買了又怕」的無限循環，不過有位看房十年的女子，在政府祭出限貸令、大家紛紛觀望時，卻意外覺得「房緣到了」，終於入手人生第一間房，她也發表感想直言「女生一定要有自己的家」，引起不少討論。

3小時前

金融界傳奇女將領軍　3.5億掃進大直345坪豪辦

大直豪辦「台北時代廣場」2戶以3.5億元交易，單價約121.5萬元，呈現大跳漲。經查買方為盛大資訊，該公司董事長江威娜為金融圈傳奇人物，曾任萬事達卡副總裁暨中國區總經理、永豐銀行總經理，現任王道銀行獨立董事。

3小時前

咬牙買房遭嘲笑「盤子」！他曝「辛苦卻有安定感」：親身體會才懂

現代年輕人買房不易，尤其在房價仍居高的情況下，買房總是怕買在高點。就有網友抱怨表示，他今年買房，但有一堆人看衰，批評買在歷史高點是「盤子」；但原PO認為，買房對剛需族群來說是一件值得開心的事，過程中雖辛苦卻踏實，因為能帶來安定感與使命感。

3小時前

王心凌助攻團隊夥伴　演唱會變求婚現場！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

等不到交屋！台中預售屋主遇裁員..

打詐有成「七期詐團老巢現形」　..

歇業4年全國電子等嘸都更「頭頂..

六都公寓價全面走跌　台南暴跌1..

大里老牌婚宴會館屢傳交易　新址..

民生社區「健康新城」索閱海砂審..

買房後會花一大筆錢裝潢？　過來..

租約到期　在地盛讚「台中前3便..

房市核彈現形！　全台建商被迫停..

金融界傳奇女將領軍　3.5億掃..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「越南王」現身　大肚山神秘「客..

靠自己買1350萬房子「家人卻..

2年前笑爛「竹北房價超車板橋」..

買預售屋！銀行友「突問1句」氣..

「泥漿溫泉聖地」開發卡關　南市..

浴室沒對外窗「潮濕到飄異味」..

北士科外溢效應發酵！「漢皇韶光..

「女生一定要有自己的家」　看房..

金融界傳奇女將領軍　3.5億掃..

剛需族咬牙買房遭親友嘲笑！網友..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366