義大利小鎮給錢求居民！110萬可買到小公寓　租金直接砍半

▲義大利小鎮提供購屋、租房補助。（圖／翻攝自市鎮網站）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利托斯卡尼小鎮拉迪孔多利（Radicondoli）為挽救人口流失危機，大手筆祭出現金政策吸引新住民，不僅提供購屋補助最高2萬歐元（約新台幣74萬元），更在2025年擴大方案範圍，將租屋族群納入補助對象。

紐約郵報報導，拉迪孔多利距離佛羅倫斯南方約1小時車程，目前人口僅剩966人，較全盛時期的3000人大幅減少，450間房屋中約有100間處於閒置狀態。相關住房計畫最初是在2年前啟動，如今正加大力道，今年編列超過40萬歐元預算支持新住民購屋及租屋計畫。

根據計畫，購屋者可獲得最高2萬歐元補助金，另有6000歐元用於暖氣和交通等生活開銷，但須承諾居住滿10年。租屋補助則涵蓋前兩年租金的一半，承租人需承諾居住4年，但必須在2026年初前搬入。

當地閒置房屋的房型除了有小型的單臥或兩房公寓，也有位在郊外的大型托斯卡尼農舍，小型公寓售價約5萬歐元（約新台幣185萬元）起跳，大型農舍最高10萬歐元（約新台幣370萬元）。大多數屋況還不錯，但部分房屋可能需要翻修費用。

購屋者若使用2萬歐元全額補助，大約可以用3萬歐元（約新台幣110萬元）的價格買到一間小公寓，而租屋族若使用補貼，原本月租400歐元的房子，只要200歐元就能租到。