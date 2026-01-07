租約到期　在地盛讚「台中前3便當店」公告歇業日





▲西區五權五街、在地經營近20年的超人氣便當店「厚燒日法式烤肉餐盒」，因租約到期，將於2月13日熄燈。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳筱惠／台中報導

西區五權五街、在地經營近20年的超人氣便當店「厚燒日法式烤肉餐盒」，因租約到期，將於2月13日熄燈。這家被網友譽為「台中前3名便當店」的店家貼出訊息，引出一群饕客不捨。

「厚燒日法式烤肉餐盒」以用料實在、美味可口的日法式烤肉餐盒，擄獲無數饕客的心，但近日歇業消息一出，讓許多老顧客直呼是「2026第一個悲傷消息」，紛紛表示要在歇業前「吃爆」！

「厚燒日法式烤肉餐盒」便當價格介於120元～170元之間，經典品項包括烤豬排、烤雞排、雙拼、烤雞腿及烤魚等。其真材實料與絕佳風味，讓店家成為台中便當界的傳奇。

店家感性發文感謝顧客20年來的支持與肯定，表示能為大家提供美味溫飽的便當是最大的榮幸，並承諾在最後營業期間，仍會秉持一貫用心，提供優質餐點服務。

▲近日歇業消息一出，讓許多老顧客直呼是「2026第一個悲傷消息」，紛紛表示要在歇業前「吃爆」！（圖／記者陳筱惠翻攝）

21世紀不動產資深經理沈政興分析：「那邊早期租金大約落在2.5～3萬元上下，該店已承租20幾年，現在行情應該上看4~5萬元，尤其地點位於忠明南路附近，而忠明南路周邊則是大群的商辦建築，該店也是上班族的團購午餐首選。」

沈政興表示：「近期有不少小吃名店選擇歇業，有部分轉型營業天數做外帶、外送，除了人力短缺問題之外，還有房東出租的租賃稅金成本加重，如囤房稅與二代健保等，這些成本以20年的週期來說算是很沈重的負擔。」

