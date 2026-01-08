賈永婕老公主導！　忠孝東路ATT送都更「拆屋時間點曝光」

記者項瀚／台北報導

忠孝東路五段上的「ATT婚宴廣場」，該樓過去是「明德春天百貨」，現在則有多家知名連鎖業者承租，除了愛買在去年歇業，其他租客仍營業中。該棟房東為藝人賈永婕老公家族德兆建設，在近日已送件都更，最高可重建30層大樓，估最快1.5~2年就有望拆屋推案。

▲忠孝東路五段上的「ATT婚宴廣場」，該樓過去是「明德春天百貨」，現在則有多家知名連鎖業者承租 。（圖／記者項瀚攝）

忠孝東路五段一棟面寬頗寬的6層建物，最初是「明德春天百貨」，但到2002年結束營業，接著「中興百貨信義店」繼續經營，不過短短2年又撤出。

之後，該樓就變成「ATT婚宴廣場」，出租狀況還不錯。這整棟建物房東是德兆建設，也就是知名藝人、101董事長賈永婕老公王兆杰家族。近日，該都更案已提出申請審查，總樓地板面積6.2萬坪，含住宅單元200戶、最大樓層數30層。

記者致電德杰建設，該公司表示，由於才剛送件，尚未多作回應。

「ATT婚宴廣場」除了愛買在9月宣佈因租約、都更因素歇業撤出，其他連鎖品牌如彭園婚宴會館，隱世餐酒館永春店、天閣酒店信義館、Sing Go KTV、寶雅、星巴克、燦坤、壽司郎等等，現在都還在營業中，現場也都沒有張貼停業通知。

由於是都更案，相關流程可能需要一些時間。致電該大樓的租客，像是彭園婚宴會館、隱世餐酒館永春店，員工都表示：「還沒收到相關的停業通知。」

▲忠孝東路五段「ATT婚宴廣場」（昔春天百貨）整理。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

都更專家、寶和建設副總理陳威丞分析：「該建物屋齡剛過30年，土地使用分區為商三特，雖然基準容積率不算高，但都更案獎勵值高於危老，且基地面積廣達1700多坪，仍具改建效益，而業主趕在2025年底前送件，推測與2026年即將改制之虛坪改革、綠容率等相關法規修正有關。」

陳威丞表示：「該案由所有權人單純，沒有選屋等問題，因此流程會比一般都更案更快，預計最快1.5~2年的時間就有機會拆屋推案。」

至於可能的產品規劃，陳威丞分析：「基於土地使用分區規範，未來該案需設有部分商用空間，推測未來規劃低樓層將設店面及事務所，樓上則規劃住宅。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「台北市中心上千坪基地、甚至逼近2000坪規模的都更案相當少見，該案點位極佳，緊貼信義計畫區單價200萬元以上的豪宅群，並緊鄰捷運市府站、永春站，未來推案單價估在180~200萬元，若坪數、總價帶能控制7000萬元限貸門檻內，單價還有望更高。」

