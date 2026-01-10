「土方清運新制」費用飆10倍、房價喊漲　建商批政策失當

▲台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會9日召開記者會，痛批「營建剩餘土石方處理方案」強制上路卻缺乏配套。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「土方清運新制」今年1月1日正式上路，但合規的清運砂石車、土方資源場不足，不僅清運費用暴漲10倍，甚或根本「不敢報價」，導致全台多處建案停工，建商怒喊，配套措施不完善，清運新制強制上路，「乾脆叫我們去死好了」，盼政府煞車「留條活路讓我們走」。

內政部國土管理署為期使台灣能邁向國土永續的關鍵一步，立意良善的推出「營建剩餘土石方處理方案」，規定營建剩餘土石方清運車輛必須安裝GPS，並透過全流向管理系統運作，以電子聯單取代傳統紙本聯單。藉由雙重管理機制以便全面控管土石方流向，有效防止土資場販售不實證明或偽造GPS軌跡等違規情事。

然而「土方清運新制」今年元旦上路，土資場、棄土場等量能均嚴重不足、相關配套措施尚未完備，引發土方清運費用暴漲、土石業者停止收土、工程停擺等困境，台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會（以下簡稱不動產開發公會）昨（9）日召開「沉默‧罔顧民意」記者會，嚴正表達建築產業第一線的沉重壓力。

台灣省不動產開發公會理事長吳國寶指出，土方清運費用暴漲，甚至達10倍，比買混擬土還貴，而且很多土資場根本就不敢開價，導致營建工程停擺，已形同一場人為製造的「土石之亂」。

「乾脆叫我們去死好了！」吳國寶表示，長期未調整的房市選擇性信用管制，已對建築產業與整體房市供應鏈造成結構性衝擊，政府作法形同將產業推向絕路，並指土方之亂若未能妥善處理，後果恐波及整體經濟與民生穩定。

針對本次的土方之亂，台南市不動產開發公會名譽理事長郭建志喊話，這已超過地方政府可以處理的範圍，地方政府可以配合，但仍「應該由中央政府出來解決」。

不動產開發公會並建議：政府立即暫停「營建剩餘土石方全流向管制」，並將原訂於2026年實施的時程延後四年至2030年，將延後期間視為「配套建置與量能補強期」，由中央統籌督導地方政府，加速盤點並設置足夠容量的土資場與棄土場，同步建立清楚、可行的轉運與管理機制，避免問題持續惡化。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，新建案營造包括廢土、廢棄物處理，長期以來在處理上程序模糊，而如今要走向透明化，當然能有助於管理與改善陋習，杜絕過去常見的假聯單、中途隨意傾倒或非法繞場等亂象。

不過由於管理強度驟增，在像是土資場的需求暴增，甚至可能有錢也難求處理場地，土方處理成本也隨之走漲，如今又逢房市冷氣團，對於建商可說收入與支出都壓力倍增，尤其是小建商更受衝擊，確實得留意雪上加霜引發有無導工地停工，以及資金斷鏈與爛尾樓風險。

因此，政府在強化監管的同時，還是最好得逐步讓市場接受，比方説增加處理場地，盤點可用公有土地，也推動調度單位，並媒合公共工程與民間土方的交換利用可能性，避免改革對於轉嫁為高房價成本或產業經營危機。



