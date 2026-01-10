ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「土方清運新制」費用飆10倍、房價喊漲　建商批政策失當

台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會9日召開記者會，痛批「營建剩餘土石方處理方案」強制上路卻缺乏配套。

▲台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會9日召開記者會，痛批「營建剩餘土石方處理方案」強制上路卻缺乏配套。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「土方清運新制」今年1月1日正式上路，但合規的清運砂石車、土方資源場不足，不僅清運費用暴漲10倍，甚或根本「不敢報價」，導致全台多處建案停工，建商怒喊，配套措施不完善，清運新制強制上路，「乾脆叫我們去死好了」，盼政府煞車「留條活路讓我們走」。

內政部國土管理署為期使台灣能邁向國土永續的關鍵一步，立意良善的推出「營建剩餘土石方處理方案」，規定營建剩餘土石方清運車輛必須安裝GPS，並透過全流向管理系統運作，以電子聯單取代傳統紙本聯單。藉由雙重管理機制以便全面控管土石方流向，有效防止土資場販售不實證明或偽造GPS軌跡等違規情事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而「土方清運新制」今年元旦上路，土資場、棄土場等量能均嚴重不足、相關配套措施尚未完備，引發土方清運費用暴漲、土石業者停止收土、工程停擺等困境，台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會（以下簡稱不動產開發公會）昨（9）日召開「沉默‧罔顧民意」記者會，嚴正表達建築產業第一線的沉重壓力。

台灣省不動產開發公會理事長吳國寶指出，土方清運費用暴漲，甚至達10倍，比買混擬土還貴，而且很多土資場根本就不敢開價，導致營建工程停擺，已形同一場人為製造的「土石之亂」。

「乾脆叫我們去死好了！」吳國寶表示，長期未調整的房市選擇性信用管制，已對建築產業與整體房市供應鏈造成結構性衝擊，政府作法形同將產業推向絕路，並指土方之亂若未能妥善處理，後果恐波及整體經濟與民生穩定。

針對本次的土方之亂，台南市不動產開發公會名譽理事長郭建志喊話，這已超過地方政府可以處理的範圍，地方政府可以配合，但仍「應該由中央政府出來解決」。

不動產開發公會並建議：政府立即暫停「營建剩餘土石方全流向管制」，並將原訂於2026年實施的時程延後四年至2030年，將延後期間視為「配套建置與量能補強期」，由中央統籌督導地方政府，加速盤點並設置足夠容量的土資場與棄土場，同步建立清楚、可行的轉運與管理機制，避免問題持續惡化。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，新建案營造包括廢土、廢棄物處理，長期以來在處理上程序模糊，而如今要走向透明化，當然能有助於管理與改善陋習，杜絕過去常見的假聯單、中途隨意傾倒或非法繞場等亂象。

不過由於管理強度驟增，在像是土資場的需求暴增，甚至可能有錢也難求處理場地，土方處理成本也隨之走漲，如今又逢房市冷氣團，對於建商可說收入與支出都壓力倍增，尤其是小建商更受衝擊，確實得留意雪上加霜引發有無導工地停工，以及資金斷鏈與爛尾樓風險。

因此，政府在強化監管的同時，還是最好得逐步讓市場接受，比方説增加處理場地，盤點可用公有土地，也推動調度單位，並媒合公共工程與民間土方的交換利用可能性，避免改革對於轉嫁為高房價成本或產業經營危機。


更多鏡週刊報導
土方之亂延燒2／建商崩潰痛哭求解套　內政部這樣回應
離岸風電3-3選商規則公布拚年底完成　業者嘆：誘因不大
規則大轉彎仍難救綠電缺口　業者苦喊風電本土供應鏈恐ByeBye

關鍵字：鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

漫天開價致禍？　土方業者喊冤：根本無法出土

全台營建工程傳出「挖不了、倒不了、開不了工」的土石方困境，引爆營建業核彈級現象。直接詢問土石方資源處理場業者直言，現行法規是土方業者A，將土石載至土石方資源處理場B，再載至最終處理廠C，「但以台中來說，問題出在，沒有『C』。」

13分鐘前

挖越深的建案越危險　建築師示警：「土方之亂」恐爆工安危機

土方清運新制1月1日上路，土方之亂爆發，建商公會直言：「只要是開挖中的建案，幾乎全部停工，數量已難以估算。」此外，建商業者坦言，土方之亂讓營建成本大漲之外，由於開挖中停工，也存有建案工安隱憂，讓許多業者「晚上都睡不著覺。」

18分鐘前

王至亮／少了救護車、病人不會消失　「土方之亂」集體崩潰的真相

元旦上路的「營建剩餘土石方清運車輛新制」，數位化全方位追蹤土方清運作業，建商慘遭波及，哀嚎營建廢棄土方無處可倒，且清運費用飛漲，直言「土方海嘯」要來了，不僅很多工地開不了工、非法棄置止不了、台灣不是土太多，而是制度病得太久。

1小時前

「土方清運新制」費用飆10倍、房價喊漲　建商批政策失當

2小時前

投入34億！宏盛建設拿下「南京龍江案」 預計120年完工

國家住都中心16日宣布，「台北市南京龍江公辦都更案」出資人綜合評選結果出爐，宏盛建設股份有限公司脫穎而出，獲得最優申請人資格。全案預計投入約34.06億元，規劃興建地上21層、地下4層的住宅大樓，最快於年底完成簽約，並預計於民國120年完工。

14小時前

義大利小鎮給錢求居民！110萬可買到小公寓　租金直接砍半

義大利托斯卡尼小鎮拉迪孔多利（Radicondoli）為挽救人口流失危機，大手筆祭出現金政策吸引新住民，不僅提供購屋補助最高2萬歐元（約新台幣74萬元），更在2025年擴大方案範圍，將租屋族群納入補助對象。

14小時前

重要新地標！台南公辦都更「宜居後甲」社宅完工時間曝

位於台南市東區的「宜居後甲」社會住宅日前舉行動土典禮，據了解該案生活機能完善，同時還有規劃公共托育中心、店鋪空間等，預計在118年完工後可提供175戶居住單元，讓更多民眾可以安居台南。

15小時前

香氛蠟燭失手滴落　布沙發蠟油清除 6 招一次看

近年居家風格強調氛圍與儀式感，香氛蠟燭成為不少人佈置客廳與臥室的日常選擇，不過看似浪漫的蠟燭，一旦不慎滴落在布沙發、餐椅或單椅上，往往讓人手足無措。其實蠟油並非無法處理，只要掌握正確順序與方式，多數織物家具都能安全清除蠟漬，恢復原本的外觀。

16小時前

越南房價飆！河內、胡志明公寓每坪逼近11萬　工業區搶地潮開打

越南經濟在2025 年繳出了一張亮眼的成績單，受惠於靈活的貨幣、信貸與匯率政策，以及大膽的制度改革，越南私營部門實現了強勁復甦。今年更標誌著越南國際金融整合的重大突破，證券市場正式獲得富時羅素（FTSE Russell）升級至「新興市場 (Emerging Market)」地位，預計未來將吸引數十億美元的資本流入。

16小時前

「土方之亂」全台大停工　吳國寶：叫建商去死好了

9天前上路的「營建剩餘土石方清運車輛新制」，要求裝載卡車數位化並全方位追蹤土方清運作業，讓營建廢棄土方無處可倒，清運費用漲5倍，「土方之亂」一開打，工地開不了工，台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會理事長吳國寶講到激動處，直接怒言：「叫我們去死好了！」

16小時前

捲捲頭＋桃紅羽絨服＝阿嬤？　依依路上狂喊…結果是他XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「土方之亂」全台大停工　吳國寶..

等不到交屋！台中預售屋主遇裁員..

土方清運費飆10倍、房價喊漲　..

金融界傳奇女將領軍　3.5億掃..

大里老牌婚宴會館屢傳交易　新址..

歇業4年全國電子等嘸都更「頭頂..

1戶租客卡750坪都更？　重慶..

六都公寓價全面走跌　台南暴跌1..

打詐有成「七期詐團老巢現形」　..

賈永婕老公主導！　忠孝東路AT..

ETtoday房產雲

最新新聞more

漫天開價致禍？　土方業者喊冤：..

挖越深的建案越危險！　「土方之..

王至亮／少了救護車、病人不會消..

土方清運費飆10倍、房價喊漲　..

宏盛建設拿下「南京龍江案」

小鎮給錢求居民　110萬可買到..

重要新地標！台南「宜居後甲」社..

蠟油清除 6 招一次看

越南房價飆！河內、胡志明公寓每..

「土方之亂」全台大停工　吳國寶..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366