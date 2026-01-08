新青安想出租？他揭嚴重後果「房貸一次還清」：還扣信用紀錄

▲新青安是「一生限貸一次」，且要簽署自住切結書，以防止投資客利用。（示意圖／ET資料照）

記者王麗琴／綜合報導

政府推出的新青安成家房貸，對首購族而言是一大助力，但依規定必須為「自住」，若申貸戶在撥款後將房屋轉作出租用途，資深房仲阿偉就提醒「後果比你想像中到更慘」！阿偉透露，近日有不少買家詢問，用新青安房貸買的房子，如果出租的話會發生什麼事？對此阿偉直言「簡單一句說，就是所有優惠都會被全部討回去」。

阿偉在臉書粉專「好棒棒房仲日常－阿偉」PO出一段影片，表示新青安最重要的利息補貼，也就是政府補貼的0.5%利息，即使用了三年，被抓到後仍然會被要求一次吐回去，不是幾千，有可能是幾萬，甚至是十萬、幾十萬不等。

不僅如此，利率優惠也會變回一般房貸，原本是1.775%起，現在的房貸至少2.5、2.6%起，只要被抓包，每個月的還款金額，馬上會增加好幾千。更硬的是銀行會要求立刻清償一切金額，因為被抓到轉租會被視為「高風險族群」，銀行便有權要求一次還清。

阿偉提醒，還有一點大家常常忽略，那就是「你的信用也會被註記」，日後不論是要辦車貸、房貸、信貸，都會被列為高風險，所以別再問新青安能不能出租、別想著投機取巧。雖然不保證一定會被抓，但可保證「很高的機率」，畢竟對銀行、政府有利的事情，他們不可能輕易放過！