買房4年後交屋！銀行友「突問1句」氣氛急凍　她喊：千萬留意

記者周亭瑋／綜合報導

知名地產專欄作家「地產秘密客 Ting & Sam」日前在臉書發文，分享真實案例提醒購屋族，現在房價高漲，一不小心就可能踩進「高價豪宅門檻」，後續貸款與資金審查，恐怕比想像中還嚴格。

她透露，前陣子與朋友聚餐時，某位朋友興奮地分享自己買了一間預售屋，預計4年後交屋，原本氣氛熱絡；沒想到，一名在銀行工作的朋友突然淡淡問了一句，「這間房子的總價，有沒有超過高價宅門檻？」

這番話讓原本歡樂的氣氛瞬間凝結，因為一旦房價觸及央行規定的豪宅門檻，貸款成數將大幅縮水至3成，買方必須準備高達7成的自備款，且銀行對資金來源的審核將變得異常嚴格。

根據中央銀行現行規定，高價住宅（豪宅）的定義為：台北市總價7000萬元以上、新北市6000萬元以上，以及其他縣市4000萬元以上。一旦鑑價金額超過此標準，最高貸款成數便被限制在3成，且無寬限期。

地產秘密客轉述銀行端實務經驗指出，豪宅案件的金流審查極為嚴格，不僅每一期頭款的資金來源都必須說清楚，連帳戶歷史、轉帳紀錄都會被逐一檢視。銀行通常要求，每期工程款必須是「至少持有一年以上」的自有資金；如果資金來自家人贈與，需提出完整匯款證明；若是朋友借款，也會一路追查金流來源，甚至不能向其他金融機構借錢，再拿來充當自備款，「也就是說，每個細節都得交代清楚。」

她直言，「前陣子剛好有朋友就有遇到，當初在新竹買一間3000多萬預售屋，後來要貸款，銀行鑑價突破4000萬元，一口氣要再拿出5成自備款，買這類逼近豪宅門檻的物件，也要特別留意。」

最後，她強調，這是單一銀行的實務經驗，不同銀行審核標準可能略有差異，但對於總價逼近豪宅門檻的購屋族而言，務必要提前評估風險、盤點資金來源，避免等到交屋前，才發現自己站在貸款「生死線」邊緣。

．本文由「地產秘密客 Ting & Sam」授權引用。