六都公寓價全面走跌　台南暴跌15%「晚1年買便宜73萬」

▲六都公寓價格全部走跌，其中雙北微幅下滑、台南大跌超過15%。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

六都去年Q4公寓、華廈、大樓的平均總價年變化曝光，公寓價格全部走跌，其中雙北微幅下滑、台南大跌超過15%。不過大樓方面，除了台中下跌，其他五都呈現上漲，專家直言：「整體房市呈現『強者恆強、弱者恆弱』的K型化走勢。」

住商機構統計2025年第四季六都各類建物平均總價年變化，其中六都公寓型產品全面下跌。其中雙北跌幅較輕，約落在2.8%上下；跌幅最重的則是台南，大跌15.3%。

華廈產品則各有漲跌，漲勢集中於雙北。反觀大樓產品，除台中市下跌7.4%之外，其餘五都皆有漲勢，其中台北市均價逆勢大漲12.3%，站穩4000萬元。

▲六都2025Q4各類建物平均總價。（圖／住商提供）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「公寓與大樓總價漲勢呈現兩樣情，主因在於限貸令大環境之下，行庫對於屋齡偏高、且缺乏立即都更效益的老公寓，估價相對保守，致使買方入手意願降低，價格難有支撐力道。」

反觀大樓，賴志昶表示：「因具備電梯、管理優勢，符合現代自住需求，加上營建成本高漲支撐新成屋價格，使得大樓價格相對抗跌，整體房市呈現『強者恆強、弱者恆弱』的K型化走勢。」

賴志昶補充：「觀察數據可知，雙北各類建物雖屬高總價，但相對其他都會區仍具保值性，其中蛋黃區大樓產品，除具有市區機能加持，也符合剛性買盤需求，抗跌性表現卓越，自然能頂住市場盤整壓力。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「中南部公寓價格跌幅明顯大於雙北，主因之一是中南部有更大多的電梯產品供給，且價格也相對親民，形成排擠效應，且中南部蛋白區新案價格出現較明顯的修正，形成連帶影響。」

不過，曾敬德表示：「總價漲跌未能完全反映出單價行情變化，像統計數字顯示台南大跌15.3%，實務上單價應不可能跌那麼多，可能是更小坪數的低總價物件交易占比提高。」

